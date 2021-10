Ce rol a jucat Irina Tănase în desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier din partea PSD. A fost ea persoana care a contat în alegerea viitorului premier PSD și cel care a provocat, de altfel, cele mai mari daune pentru Liviu Dragnea? Răspunsul a fost oferit chiar de cel care conducea atunci cu o mână de fier PSD.

Liviu Dragnea a respins categoric, duminică, la Kanal D, ideea că Viorica Dăncilă a fost premierul ales de Irina Tănase. Acesta a povestit cum au decurs lucrurile pas cu pas.

„Nu. Mă gândeam să nu răspund la întrebarea asta că îmi produce aşa o stare neplăcută. Pot să spun acum pe scurt istoria cum s-a născut ca şi premier doamna Viorica Dăncilă”, a comentat Liviu Dragnea, întrebat fiind dacă iubita sa a fost cea care l-a convins să o pună pe Dăncilă premier.

Cine a insistat pentru Viorica Dăncilă-premier?

Liviu Dragnea a susținut că cel care a insistat puternic pentru Dăncilă a fost Ionel Arsene, preşedintelr de Consiliu Judeţean la Neamţ.

„Eram într-o seară de dinaintea Comitetului Executiv de a doua zi după ce îşi dăduse demisia Mihai Tudose, era mai mulţi colegi şi am rugat să facem o listă scurtă cu nişte potenţiali prim-miniştri. Un coleg a insistat în permanenţă ca pe acea listă să fie trecută şi Viorica Dăncilă, este un om pe care cred că îl cunoaşteţi, domnul Ionel Arsene, acum e preşedinte de Consiliu Judeţean la Neamţ. A insistat într-una.

În final, după câteva ore de discuţie, am ajuns toţi la concluzia că a doua zi o să propunem colegilor din Comitetul Executiv Naţional ca şi variantă pe Carmen Dan. Au plecat toţi şi cu totul întâmplător domnul Ionel Arsene a mai rămas, insistând totuşi să mergem cu Viorica Dăncilă. Sigur că decizia finală de propunere nu a fost a lui, a fost a mea. Ne-am despărţit pe la 3 dimineaţa, la 5 şi ceva m-am trezit şi am tot analizat, în sfârşit, am rămas cu ideea Viorica Dăncilă”, a afirmat Dragnea. În concluzie, a punctat el, Irina Tănase nu a avut niciun rol în toată această poveste.

Fostul președinte al PSD a ținut să lămurească și acuzațiile lansate de Vorica Dăncilă, potrivit cărora Irina Tănase„dădea mesaje în partid” pe vremea când fostul președinte al Camerei Deputaților se afla la conducerea partidului. Liviu Dragnea a ținut să respingă această variantă, subliniind că iubita sa nu are nicio legătură cu asta.

„Minciunile astea s-au mai spus că ea trimitea mesaje. Cui naiba trimitea mesaje? (…) Ea nu îmi zicea nimic despre politică deoarece ştia că nu pot lăsa condus de o femeie în politică, de femeia cu care trăiesc”, a punctat fostul lider PSD.