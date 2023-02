Cel care a înmânat premiile a fost președintele FIFA, Gianni Infantino.

Pe lângă argentinian, au mai fost nominalizați Karim Benzema (Franţa/Real Madrid) şi Kylian Mbappé (Franţa/Paris Saint-Germain).

Cine a mai fost premiat în cadrul Galei FIFA The Best?

Cea mai bună jucătoare a fost desemnată Alexia Putellas, care a câștigat premiul și în 2021. Au mai fost nominalizate, de asemenea, Beth Mead (Anglia/Arsenal) şi Alex Morgan (SUA/ San Diego).

La masculin, cea mai bună echipă a fost formată din: Thibaut Courtois – Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Luka Modric, Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland.

În fotbalul feminin, cea mai bună echipă a fost formată din: Christiane Endler – Lucy Bronze, Mapi Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Kiera Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead.

Premiul fanilor a fost acordat de către Adriana Lima suporterilor Argentinei, reprezentaţi de Carlos ‘Tula’ Pascual, care a susţinut Argentina de la Cupa Mondială din 1974 până în Qatar 2022. Acesta a urcat pe scenă și a bătut la tobă, aplaudat de public, în frunte cu Gianni Infantino.

🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Premiul Fairplay a fost câștigat de Luka Lochoşvili.

Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award 👏 pic.twitter.com/KZ4U8C504b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

David Popovici, între primii zece sportivi din lume

Pe lângă Lionel Messi, și românul David Popovici a fost inclus pe lista celor mai buni zece sportivi din lume realizat de agenția spaniolă de presă EFE, alături de tenismena poloneză Iga Swiatek.

„Dublu campion mondial şi european la 100 şi 200 m liber, tânărul înotător român, de doar 18 ani, a devenit cel mai rapid înotător de pe planetă, după care a doborât legendarul record mondial la 100 m liber al brazilianului Cesar Cielo, care data din anul 2009, după ce s-a impus în finala Europenelor de la Roma, cu un timp de 46,86 secunde”, se arată în descrierea făcută de EFE.