Război în Israel. Șeful operațiunii aeriene Hamas a fost eliminat

Asem Abu Rakaba, șeful operațiunii aeriene Hamas, a fost eliminat de către soldații israelieni. El ar fi participat la plănuirea atacului asupra Israelului. S-ar fi ocupat și de coordonarea membrilor Hamas, care s-au infiltrat în Țara Sfântă cu parapanta în timpul festivalurilor de muzică. El ar fi coordonat şi atacurile cu dronă asupra punctelor de observaţie ale armatei israeliene.

Conform sursei citate anterior, soldații israelieni au pătruns cu tancurile în Fâşia Gaza prin nord şi prin est. Au bombardat principalele oraşe, la sol, de pe mare şi din aer. A fost cel mai puternic atac al Israelului de la începutul războiului. La rândul său, Hamas a ripostat rapid.

În dimineața zilei de sâmbătă, 28 octombrie 2023, Fâşia Gaza a rămas fără electricitate şi fără internet. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a cerut urgent un armistiţiu umanitar, acces pentru ajutoare umanitare şi protecţia civililor.

Vă amintim că, zilele trecute, un alt membru-cheie al Hamas a fost eliminat. Este vorba despre Shadi Barud, adjunctul serviciilor de informaţii ale organizației militare. Armata Israelului și Agenția de Securitate din Israel bănuiesc că el și Yahya Sinwar au plănuit atacul asupra Țării Sfinte. Yahya Sinwar a fost comandant al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam ale Hamas. Acum, el ar fi liderul organizației militare din Fâşia Gaza. S-ar concentra pe construirea unor relații bune cu Egiptul şi Iranul.

Hamas nu a comentat, încă, aceste informații.

Pe contul de Twitter „TheMossadIL”, a fost postată o înregistrare video care ar surprinde atacul aerian în care a fost ucis Shadi Barud. În urma acelui atac, au fost distruse două clădiri.

Shadi Barud, Deputy head of Hamas’s intelligence department, who together with Sinwar planned the murderous raid on Israel on October 7. Eliminated. pic.twitter.com/z1OoyXq2iD

— The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) October 26, 2023