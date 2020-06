Analizând evoluția internațională a producției și distribuției de legume, Cooperativa Tara Mea atrage atenția că, in ciuda potențialului agricol imens, România riscă să rămână în urmă iremediabil pe acest segment. Procesul de centralizare atât la nivel de planificare culturi, cât și la îngrășăminte, fitofarmacie și vânzare este singura variantă că legumele românești sa nu dispară din hypermarketuri in următorii ani. Pentru că situația nu mai suporta amânare, Cooperativa Tara Mea începe, de astăzi, procesul de unire a bazinelor legumicole, cu scopul de a înființa, in final, o cooperativă unică, mare, 100% românească exclusiv, pentru legume, care să poată concura cu marile cooperative ale Europei.

Siguranta pentru fermieri – soluția că legumele românești sa nu dispară din piața

Deși are terenuri fertile și un sol foarte potrivit pentru legume, România are, in acest moment, doar cinci bazine legumicole mari. Ca sa devina funcționale, acestea trebuie organizate fiecare într-o cooperativa și unite într-o singură organizație. O organizație mare, care își planifică din timp culturile , va avea o forță de vânzare teribil de mare. Toți fermierii care vor sa se înscrie în program vor avea vânzarea asigurată pe tot parcursul anului și astfel, siguranța pe termen lung.

Statul român subvenționează 30% culturi de legume nefiscalizate

In acest moment, subvențiile se opresc la o producție de 3000 euro/an. La un calcul simplu, câteva hectare de păstârnac depășesc aceasta sumă. Rezultatul este că o producție mare nu primește subvenție decât pentru câteva sortimente trecute în legea pentru sprijin cuplat, precum tomatele, iar fermierii mici, care se încadrează în criteriul de 3000 euro, nu vor putea niciodată să livreze către hypermarketuri. Aceștia sunt obligați să vândă fiscalizat doar două tone din această producție, restul fiind uneori pierduta, alteori vândută nefiscalizat.

Marea problema a producției de legume este centralizarea. Urmează lipsa aproape completă a sistemelor de irigație profesionale, lipsa pachetelor de producție pentru fermieri, lipsa de control asupra îngrășămintelor, siguranța vânzărilor.

„Suntem dispuși să facem noi primii pași. Am inceput sa centralizam fermierii mici și sa îi ajutăm să livreze. Mă voi ocupa personal sa ii ajut să își înființeze cooperative, sa își planifice culturile și să vândă. Dar ne vom confrunta cu o concurenta neloiala, întrucât organizați, aceștia nu primesc in acest moment, subvenții adecvate, plătesc apa cu sume pe care nu și le permit și le va fi imposibil sa concureze international. Soluțiile sunt simple: subvenții gândite pentru producția centralizată, controlul strict al pesticidelor și îngrășămintelor neecologice, încurajarea cooperării. Toate acestea vor avea ca efect pe termen lung o Românie care asigură producția proprie de legume pentru locuitorii ei.

