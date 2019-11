Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a scris pe pagina sa de Facebook că Iohannis operează în același mod ca și președintele rus, Vladimir Putin. Acesta i-a comparat pe cei doi și a observat similaritățile existente. Spre exemplu, în ceea ce privește alegerea jurnaliștilor și Putin și Iohannis îi selectează pe sprânceană.

„În 2018, în campania pentru alegerile prezidențiale, Vladimir Putin nu a participat la nicio dezbatere cu contracandidații săi. Exact ca Iohannis! În fiecare an, Putin organizează o „dezbatere” cu cetățenii, în care întrebările sunt trimise dinainte și atent selectate. Exact cum face Iohannis în această campanie. Tot la sfârșit de an, Putin face o „dezbatere” maraton cu jurnaliștii. Dintre cei peste 1.700 de ziariști, doar doi-trei sunt de la presa internațională. In rest intră doar cei aleși pe sprânceană de Kremlin. Exact ca la marea dezbatere de azi a lui Iohannis.

Nu vă întreb, prin urmare, câte asemănări sunt între Putin și Iohannis. Vă întreb altceva: există vreo deosebire?”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

