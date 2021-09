Lavinia Pârvu spune tot despre un posibil divorț de Ștefan Bănică Jr: Mă distrează astfel de lucruri

După ce au apărut mai multe zvonuri cu privire la un posibil divorț între Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr., soția artistului a decis să infirme aceste speculații. Lavinia Pârva a declarat pentru impact.ro că nu există niciun divorț între ei, subliniind că totul este bine.

Mai mult decât atât, vedeta a precizat că majoritatea timpului i-l dedică fiului lor, Alexandru. Lavinia Pârva a mai spus că și-au dorit să își crească singuri copilul, motiv pentru care nu au apelat la ajutorul unei bone. Vedeta a continuat prin a preciza că mama sa a ajutat-o cu creșterea celui mic, însă aceasta nu poate sta tot timpul cu ei deoarece merge la Timișoara.

”Este un zvon apărut prima oară acum vreun an. Nu există așa ceva, mă distrează astfel de lucruri, chiar nu le luăm în seamă. E o aberație, ferească Dumnezeu. Noi suntem bine, ne concentrăm pe ce avem de făcut și pe creșterea băiețelului. Le cam fac pe toate. Petrec majoritatea timpului cu Alexandru. Nu am vrut bonă, ne-am dorit să ne creștem singuri copilul și am reușit să mă descurc. Sunt mândră de mine. M-a mai ajutat și mama, dar ea merge la Timișoara, nu poate sta tot timpul cu noi”, a declarat Lavinia Pârva.