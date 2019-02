Laura Codruţa Kovesi, atacată din interior: Procurorii fac dezvăluiri incendiare! Ce se întâmpla, de fapt, la DNA Ploieşti

Foştii adjuncţi ai lui Kovesi, Călin Nistor şi Marius Iacob dau cărţile pe faţă. Cei doi spun că, desi coordonau serviciile teritoriale, nu aveau ce măsuri să ia la DNA Ploiesti, lasand sa se inteleaga ca Laura Codruta Kovesi avea intreaga putere de decizie la nivelul DNA. Nistor spune că nu a tolerat niciodată comportamente precum cel al lui Mircea Negulescu.

"De unde ati dedus ca am tolerat? Daca am dispus revocarea unora, inseamna ca nu tolerez. Legea confera parghii pentru a corecta astfel de situatii. Singurul instrument este revocarea dupa procedura revazuta de legea si emiterea ordinului de revocare. Nu poti revoca o persoana, trebuie sa faci verificari prealabile, sa ai elemente care sa conduca la revocarea acesteia. (..) Voi lua masurile care depind de mine si unde se impun aceste masuri. Va fi revocat cine va incalca grav normele de procedura. Cine isi face treaba, va ramane in cadrul directiei", a spus Nistor în cadrul unei conferinţe de presă.

"Am coordonat serviciul teritorial Ploiesti vreo 9 luni. Daca nu aparut elemente din care rezultau comportamente de genul care au aparut ulterior, sa mi le spuneti si mie, nu stiu de ele", a completat Calin Nistor, mentionand ca in restul perioadei Serviciul a fost coordonat de celalalt adjunct, Marius Iacob.

"DNA e condusa de o singura persoana, de procurorul sef. Daca pana la momentul la care am decis acele revocari nu au fost luate asemenea masuri, nu e responsabilitatea noastra", a precizat Iacob.

"Daca va veti uita in regulametul directiei, atributiile sunt limitate. Adjunctul nu verifica rechizitorii, adjunctul nu revoca, adjunctul nu poate sesiza el Inspectia Judiciara pentru ca sesizarea trebuie facuta de procurorul sef al Directiei. Cand am mai coordonat si gasit situatii care au fost oarecum neconforme cu legea, am instiintat despre situatie. Nu am venit sa discut despre fostul procuror sef. Am venit sa va prezint raportul de activitate. Cand am fost delegat, am dispus acele masuri", a completat Calin Nistor.