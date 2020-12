Renumitul cineast american Oliver Stone a dezvăluit într-un interviu acordat la Moscova pentru televiziunea publică din Rusia că a fost inoculat împotriva noului coronavirus cu un vaccin rusesc, informează DPA.

Oliver Stone a fost injectat cu prima dintre cele două doze ale vaccinului în urmă cu câteva zile şi va trebui să revină în Rusia pentru a primi şi cea de-a doua doză, potrivit postului Channel One, care a difuzat luni acest interviu.

Numeroase trofee în palmares

Cineastul american şi-a construit o carieră ilustră în industria filmului şi are în palmares numeroase trofee, inclusiv trei premii Oscar, câştigate pentru filmele „Midnight Express” (1978), „Platoon” (1986) şi „Born on the Fourth of July” (1989).

În ultimii ani, cineastul a stârnit controverse în Statele Unite din cauza opiniilor sale pro-Kremlin, inclusiv după un serial TV documentar cu preşedintele Rusiei, realizat în 2017 şi intitulat „The Putin Interviews”.

„Slavă Domnului că domnul Putin este preşedinte”, a declarat Oliver Stone în interviul acordat pentru Channel One. Cineastul american a mai spus că Vladimir Putin păstrează pacea şi stabilitatea în lume, în pofida sancţiunilor adoptate de ţările din Occident împotriva Rusiei.

Astfel de sancţiuni au început să fie impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite, în anul 2014, când Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea şi a sprijinit rebeliunea pro-rusă din estul Ucrainei.

A votat cu Joe Biden

Conflictul continuă şi în prezent şi a făcut deja peste 13.000 de victime, potrivit estimărilor publicate de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Oliver Stone a spus că deşi preşedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a sprijinit adoptarea unor politici dure împotriva Rusia, a votat totuşi pentru el la alegerile prezidenţiale de pe 3 noiembrie datorită poziţiilor adoptate de politicianul democrat în domeniul politicilor interne.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marţi pe Joe Biden pentru victoria în alegerile prezidenţiale din Statele Unite şi s-a declarat ‘pregătit pentru o colaborare’ cu acesta, a informat Kremlinul într-un comunicat.