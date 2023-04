La doi ani de la retragere, gimnasta Larisa Iordache a vorbit despre dorința de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea a mărturisit că și-ar dori să mai concureze și, chiar dacă nu este imposibil, ea spune că nu poate ignora accidentările.

Am renunțat la mine pentru gimnasta Larisa

„Mi-ar plăcea să spun că o să concurez la bârnă la JO de la Paris. Dar în ultima vreme m-am urcat pe bârnă doar ca să fac niște story-uri și niște poze. Într-adevăr, când mă îmbrac în costum de gimnastică și mă urc pe aparat mi se face dor.

E o altă lume, când sunt în costum de gimnastică sunt eu! Văd cu câtă plăcere port costumul de gimnastică mă simt acasă, e natura mea. Mi se pare genial ca cineva să găsească un loc pe care să-l numească acasă, în afara familiei.

Eu o numesc o lume colorată, pentru că toate culorile și toată explozia de culori s-a întâmplat acolo. Atât sufletească, cât și emoțională, de la extaz la agonie într-o secundă.

Nu este imposibil, nu am de unde să știu când îmi sclipește ceva în cap. Dar mi-am propus să nu mă mai supun la provocări fizice atât de mari, pentru că ultimul an a fost cu multe lucruri. Când era să-mi pierd un rinichi și am fost destul de inconștientă, dar mi-am asumat riscul.

De-a lungul anilor am renunțat la mine pentru gimnasta Larisa, nu pentru omul Larisa. Acum m-am ales pe mine, să am un viitor fără durere. Plus că am un început de artroză şi e prea devreme să îl am. Trebuie să fac infiltrații mult timp pentru a lubrifia zona”, a spus Larisa Iordache la podcast-ul Business Philosophy.

Larisa Iordache, despre superstiții și viața personală

Fosta gimnastă a vorbit şi despre superstițiile avute ca sportivă. De atunci ea spune că nu i-a mai rămas decât aceea de a intra cu dreptul într-o încăpere.

„Acum nu am superstiții. Mă luam după costumele care le-am purtat în anumite concursuri. Cred că superstiție e cum să-ți formezi norocul, să îl predestinezi. Singura supestiție care mi-a rămas e că îmi place să intru cu dreptul într-o încăpere”, a mărturisit Larisa Iordache.

De asemenea, ea a vorbit și despre viața personală, iar fosta sportivă a mărturisit că este într-o relație. În ceea ce privește copiii, dacă ar avea o fetiță ar îndruma-o spre gimnastică, a mai spus Larisa Iordache.

„Sunt împreună cu cineva, da. Suntem într-o perioadă de cunoaștere. Îmi doresc să fie ceva curat, lin, frumos, să nu ne grăbim. E un om, un bărbat fain. Face sport de performanță și e tare drăguț. Face și sport de echipă și individual.

Dacă aș avea o fetiță aș da-o la gimnastică, dacă o să-i placă la fel de mult cum mi-a plăcut mie. Cu siguranță copiii mei o să facă sport de performanță. Sportul îi ajută la foarte dezvoltare a fizicului și a psihicului, indiferent dacă face de performanță sau nu”, a declarat fosta sportivă.