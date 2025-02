Candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, respinge acuzațiile referitoare la presupuse probleme cu jocurile de noroc și consumul de alcool, afirmând că nu a intrat niciodată într-un cazinou sau într-o sală de jocuri și că preferă vinul în cantități „absolut nesemnificative”.

„Răspunsul şi adevărul sunt simple: nu am avut niciodată, sub nicio formă şi în niciun grad, vreo problemă cu una din aceste două acuzaţii, calomnii. Nu am intrat în viaţa mea într-un cazino, nu am intrat în viaţa mea într-o casă privată, am aflat acum că există, de jocuri, nu am intrat într-o sală de păcănele. Nu am jucat şi nu am datorat vreodată niciun leu, niciun cent, nicio monedă de pe urma unor jocuri de noroc şi punct”, a declarat Antonescu la Antena 3.