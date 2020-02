„La cinci luni de la lansare, serviciul de consiliere psihologică online ‘Consiliere 24/7’, dezvoltat de Asociaţia Joc Responsabil şi adresat persoanelor cu potenţiale probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc îşi dovedeşte utilitatea. În perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, serviciul a fost accesat de 2.044 de ori de către 1.184 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 52 de ani. 45 de persoane au fost încadrate sub cod roşu, respectiv puteau recurge la gesturi care ar fi putut deveni extreme”, este transmis într-un comunicat al asociaţiei.

Când a fost lansat programul

Lansat în premieră pentru România la începutul lunii septembrie a anului trecut, Consiliere 24/7 oferă consiliere psihologică persoanelor cu potenţiale probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc, ori apropiaţilor acestora, şi care simt nevoia de îndrumare în timp real. La capătul Live Chat-ului Joc Responsabil nu se află roboţi care trimit mesaje automate, ci psihologi instruiţi special în rezolvarea acestui tip de probleme de către Dr. Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc şi ambasadorul Asociaţiei Joc Responsabil.

Procedura de triaj este asemănătoare celei din practica medicală, fiind creat un sistem de evaluare şi clasificare a persoanelor care accesează acest serviciu, cu scopul de stabili prioritatea şi nivelul de asistenţă necesară. Astfel, în funcţie de gradul de severitate, apelanţii serviciului sunt încadraţi în unul din cele patru coduri: verde, galben, portocaliu şi roşu.

Câți oameni au apelat la acesta

Din cele 1.184 de persoane care au apelat la serviciul de consiliere psihologică online în această perioadă, 349 au fost clasificate sub cod verde, 446 de cazuri sub cod galben, 344 sub cod portocaliu şi 45 de cazuri sub cod roşu. Durata medie a unei convorbiri online a fost de 26 de minute şi 48 de secunde, iar timpul de răspuns din partea unui psiholog a fost de mai puţin de un minut, respectiv între 39 şi 53 de secunde, se mai arată în comunicatul Asociaţiei Joc Responsabil.

Persoanele care sunt încadrate în codul verde sunt cele care accesează serviciul Consiliere 24/7 pentru a obţine informaţii de la consilierul de serviciu. Acesta îi poate oferi şi un contact unde se găsesc informaţiile solicitate. Apelanţii care se află într-o etapă de autoevaluare şi care au nevoie de claritate şi conştientizare sunt încadraţi în codul galben, iar consilierul Joc Responsabil le va oferi o planificare a următorilor paşi (test online, soluţii, informaţii, motivare etc).

În cazul beneficiarilor încadraţi în codul portocaliu, aceştia au nevoie de acţiuni care să îi ajute în mod concret şi imediat. Dat fiind specificul acestei etape, consilierul încearcă implicarea rudelor, prietenilor, partenerilor. În plus, este completată o fişă de caz mai detaliată şi este luată o decizie de intervenţie sistematică (programare terapie, serie de sesiuni de terapie online).

Persoanele încadrate în codul roşu se află în pericol şi declară că au intenţia să provoace rău propriei persoane sau altora. În acest caz, chiar dacă poate fi doar declarativ, procedura cere implicarea autorităţilor. Consilierul Joc Responsabil urmează această procedură, află date de localizare şi identificare şi susţine persoana pregătind-o pentru demersul de recuperare.

Cazurile complicate

„Cei aproape 1.200 de apelanţi ai serviciului nu pot fi consideraţi dependenţi, în unele cazuri persoanele cer informaţii despre program, cred că au o problemă şi solicită mai multe informaţii sau îndrumare. Cazurile pe care le numim noi mai complicate sunt, de fapt, mai puţin răspândite şi sunt doar un efect. Efectul problemelor emoţionale deja existente şi neabordate pe care persoana le manifestă în viaţa de zi cu zi. De aceea, este important ca persoana care sesizează probleme cu jocul de noroc să discute cu cineva chiar atunci, în acel moment, de preferat cu o persoană profesionistă, şi să înceapă un proces de control al jocului, astfel încât să nu se răzgândească şi să ajungă să se mintă. Jucătorii au acum la îndemână o interacţiune directă şi la orice oră cu o persoană specializată în acest domeniu şi care îi poate ajuta. Mă refer la posibilitatea de a fi consiliat non-stop, 24/7, de către un psiholog, prin intermediul site-ului www.jocresponsabil.ro. Astfel, li se creează posibilitatea de a se ţine de cuvânt faţă de ei înşişi şi de a porni în rezolvarea problemelor fără a se mai răzgândi. Este un serviciu unic în Europa”, a declarat doctorul Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc şi ambasador al Asociaţiei Joc Responsabil.

Prin această iniţiativă, Asociaţia Joc Responsabil şi-a extins aria de metode prin care sprijină persoanele care au întrecut limita recreaţională a acestui tip de divertisment, favorizându-le accesul la ajutor de specialitate şi oferind, totodată, un nivel şi mai mare de încredere, confort şi de confidenţialitate celor care apelează la acest serviciu.

