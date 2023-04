Ucraina are parte de o veste tristă. Un jurnalist ucrainean, angajat de La Repubblica, a fost ucis de un lunetist rus. El și-a pierdut viața după ce a fost omorât de lunetiști în sudul Ucrainei. Colegul său italian a fost rănit.

„Corespondentul nostru Corrado Zunino şi interpretul său Bogdan Bitik au căzut astăzi într-o ambuscadă a lunetiștilor ruși în suburbiile Hersonului, în sudul Ucrainei„, a informat cotidianul La Reppublica.

„Bodgan Bitik, din păcate, nu a supraviețuit: lasă în urmă o soție și un fiu. Corrado, rănit la umăr, este internat la Herson”, a adăugat sursa citată, conform AFP.

Mărturisirea cutremurătoare a jurnalistului italian

Cei doi jurnalişti, care au acoperit pe larg conflictul de la invazia rusă, purtau veste antiglonț cu inscripţia „Press”, a menționat ziarul. Erau lângă podul principal din Herson.

„Am fost loviţi de glonţ. L-am văzut pe Bogdan la pământ, care nu se mişca. Am încercat să-l sun, nu răspundea. Apoi m-am târât afară din linia de foc şi am alergat până am întâlnit o maşină civilă. Sângeram, m-au dus la spital”, a mărturisit jurnalistul italian, Corrado Zunino, la telefon.

Cadavrul colegului său ucrainean nu a fost recuperat până acum din cauza prezenţei lunetisţilor ruşi, a spus ziarul.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a indicat că serviciile sale şi Ambasada Italiei la Kiev organizează repatrierea lui Corrado Zunino.

Un artist extrem de cunoscut și-a pierdut viața

În războiul din Ucraina și-a mai pierdut viața, în urmă cu câteva zile și un artist extrem de cunoscut. Este vorba de Rostyslav Yanchyshen, în vârstă de 31 de ani. El a murit în timpul unei misiuni de luptă.

Dansatorul de balet ucrainean, unul dintre cei mai apreciați din Ucraina, a fost ucis într-un atac al artileriei ruse în urmă cu câteva zile. Rostyslav Yanchyshen, în vârstă de 31 de ani, a murit în timpul unei „misiuni de luptă”, a anunțat Compania de balet Odesa Opera. Balerinul s-a alăturat forțelor ucrainene în primele zile de război, ca voluntar, după cei zece ani de balet cu compania din Odesa.

Anul trecut, cel puțin doi mari soliști de balet și-au pierdut viața după ce au înlocuit pantofii de dans cu bocancii de luptă. Printre ei, Oleksandr Șapoval, artist emerit al Operei Naționale din Kiev, a murit în luptă în apropiere de localitatea Maiorsk din regiunea Donețk. El lupta pe front ca voluntar.