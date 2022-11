Comandamentul Strategic al Forțelor Armate ale Ucrainei a postat un video pe rețelele de socializare, prin care confirmă lovitura. Cu toate acestea, sunt sceptici printre trăgătorii de elită. Aceștia pun la îndoială reușita, dar nu spun că este o lovitură absolut imposibilă.

„Un lunetist ucrainean s-a apropiat de recordul mondial pentru cea mai lungă lovitură de precizie în luptă. Cu o lovitură de precizie a forțelor noastre speciale, ocupantul (rus – n.r.) a fost eliminat de la distanța de 2.710 metri – distanță care acum pe locul 2 în clasamentul mondial, confirmată de conducerea Forțelor Armate. Reamintim că primul loc în lume este ocupat de o lovitură a unui lunetist canadian, la distanța de 3.540 de metri, în timpul unei misiuni în Irak. Al doilea loc i-a aparținut britanicului Craig Harrison, cu o distanță de 2.475 de metri”, a notat Comandamentul Strategic al Forțelor Armate ale Ucrainei pe canalul său de Telegram, unde a postat și clipul video.

⚡️ With an accurate shot, a sniper of the Armed Forces of Ukraine eliminated a Russian soldier from a distance of 2710 m – a distance that now ranks 2nd in the world ranking, confirmed by the command of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/mNo2mfRh0V

— FLASH (@Flash_news_ua) November 13, 2022