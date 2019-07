Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, l-a atacat dur, pe Facebook, pe Călin Popescu Tăriceanu după comentariile făcute de acesta la adresa lui Kovesi.

„Tini-Nino, Tino-Nino, NU exista politician mai penibil si mai insalubru decat acest Anton plecat pe campii…. Asta reprezinta politicianismul suprem, in stare pura”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Călin Popescu Tăriceanu a susținut că o posibilă numire a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european ar putea fi ”un măr otrăvit”, care să blocheze proiectele României.

„Dincolo de faptul că Vestul nu îmi pare deloc interesat în acest moment în a acorda „compensații” Estului, ar trebui să ne punem serios întrebarea dacă un asemenea post – presupunând că l-am obține – nu e, de fapt, un măr otrăvit. Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două”, a explicat șeful Senatului.

Te-ar putea interesa și: