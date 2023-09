Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța Inițiativei celor Trei Mări în ceea ce privește consolidarea economiei și rezilienței Europei Centrale și de Est. Președintele a subliniat că Inițiativa celor Trei Mări și-a demonstrat eficiența și importanța geo-economică în promovarea creșterii economice și a cooperării în regiune.

De asemenea, șeful statului a punctat că una dintre lecțiile războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este că interdependența economică poate fi instrumentalizată periculos.

Președintele României subliniază importanța consolidării conectivității în regiune, atât în ceea ce privește infrastructura civilă, cât și cea militară. Klaus Iohannis evidențiază că acestea duc la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.

Via Carpathia este un alt proiect strategic regional de infrastructură , care trebuie să continue a fi susținut – o nouă legătură de autostradă între nordul și sudul Europei, care leagă portul lituanian Klaipeda, de la Marea Baltică, de portul grecesc Salonic, integrând astfel sistemele de transport ale statelor Inițiativei”, adaugă șeful statului.

Klaus Iohannis a subliniat, de asemenea, importanța sectorului energiei nucleare civile în contextul Inițiativei celor Trei Mări. El a sugerat că acesta ar putea reprezenta o direcție strategică de interes. În plus, președintele punctează că securitatea cibernetică a devenit o nouă prioritate în contextul geopolitic actual.

„Prin proiecte precum construirea reactoarelor 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă și dezvoltarea primei centrale de reactoare modulare mici din Europa și a doua din lume, România poate deveni un furnizor important de securitate energetică în plan regional și pentru întreaga Uniune Europeană.

La inițiativa României, în ultimul an am acordat o atenție specială și securității cibernetice. Am convingerea că, în actualul context geopolitic, creșterea gradului de securitate și reziliență cibernetică, precum și dezvoltarea și interconectarea infrastructurii și a rețelelor și serviciilor digitale au devenit urgențe care nu mai pot fi amânate și care trebuie abordate integrat la nivelul întregii regiuni”, menționează președintele Iohannis.