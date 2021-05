Aflat luni şi marţi la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, preşedintele Klaus Iohannis a discutat cu omologii său europeni şi despre situaţia din Belarus care a scandalizat întreg mapamondul.

Este vorba, bineînţeles, despre deturnarea avionului Ryanair către Minsk şi arestarea opozantului Roman Protesevici.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut efectuarea unei anchete internaţionale în acest caz, precum şi “identificarea unor măsuri ferme de răspuns” la adresa regimului Lukaşenko.

Într-o declarație adoptată luni seara, șefii de stat și de guvern din UE cer impunerea de sancțiuni atât împotriva unor „entități”, cât și a unor persoane particulare din Belarus.

Avioanele companiilor din Belarus nu vor mai avea voie să zboare în spațiul aerian al Uniunii Europene și nici nu vor avea acces pe aeroporturile din UE. De asemenea, avioanele companiilor din UE vor evita să zboare în spațiul aerian al Belarusului.

Liderii europeni cer, de asemenea, Organizației Internaționale a Aviației Civile să deschidă de urgență o anchetă asupra acestui „incident fără precedent și inacceptabil”.

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy

— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 24, 2021