Luni şi marţi, preşedintele Klaus Iohannis participă, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Poluarea trebuie redusă cu până la 55% până în 2030, comparativ cu 1990

Într-o scurtă declaraţie susţinută luni, şeful statului a spus că are de gând să se lupte pentru un regulament echitabil ce vizează o problemă ce ucide aproape 30.000 de români în fiecare an. Este vorba despre bolile provocate de poluare, iar Klaus Iohannis afirmă că regulamentul european ce stabileşte modul în care se va atinge neutralitatea climatică trebuie să ţină cont şi de economiile fiecărei ţări în parte.

“Împărțirea sarcinilor să fie echitabilă, să țină de dezvoltarea fiecărei țări, de economie, de cetățeni. Lupta trebuie să fie suportabilă și pentru economiile naționale și pentru fiecare cetățean”, a precizat Klaus Iohannis.

Preşedintele României a atras atenţia că schimbările climatice şi poluarea sunt o problemă care nu ţine cont de graniţe, iar nicio ţară şi nico zonă de pe glob nu este ferită de ele.

29.230 de români sunt ucişi în fiecare an de bolile provocate de poluare, arată o statistică a Agenţiei Europene de Mediu, dată publicităţii anul trecut.

“Nici noi nu suntem feriți, vrem să fim parte a Europei care luptă pentru schimbările climatice”

“Schimbările climatice, am avut o discuție lungă în decembrie, am hotărât să fim ambițioși. Pentru 2050 ne dorim neutralitate climatică, dar pentru 2030 ne dorim să avem o reducere semnificativă a poluării față de 1990.

Vorbim de o reducere de până la 55% până în 2030, o țintă realizabilă. Schimbările climatice nu cunosc granițe naționale, nu există nicio parte a globului care este ferită.

Am avut secetă, am avut valuri de căldură, în special cei bolnavi știu câte greutăți am avut. Am avut, acum câteva zile, inundații. Nici noi nu suntem feriți, vrem să fim parte a Europei care luptă pentru schimbările climatice, dar trebuie ca ea să fie una echitabilă.

Împărțirea sarcinilor să fie echitabilă, să țină de dezvoltarea fiecărei țări, de economie, de cetățeni. Lupta trebuie să fie suportabilă și pentru economiile naționale și pentru fiecare cetățean și mă voi implica pentru a avea un regulament echitabil, ca să ducem această luptă, dar cu o împărțire echitabilă a sarcinilor”, a declarat, luni, preşedintele Klaus Iohannis.

Sursă foto: Facebook, captură video