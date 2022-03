Astfel, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la ora 16.45 preşedintele României Klaus Iohannis va fi primit de omologul moldovean, Maia Sandu. Ulterior, cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete, dar şi convorbiri oficiale, urmând ca la finalul acestora Klaus Iohannis şi Maia Sandu să susțină o serie de declaraţii de presă comune.

Amintim faptul că ultima discuție dintre cei doi a avut loc în luna februarie. Atunci, preşedintele Klaus Iohannis a avut o discuţie la telefon cu omologul său de la Chişinău, ocazie cu care a reconfirmat „sprijinul deplin al României pentru Republica Moldova şi cetăţenii săi în acest context dramatic în care se află regiunea”.

„I-am reconfirmat și în această dimineață președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în discuția avută, sprijinul deplin al României pentru Republica Moldova și cetățenii săi în acest context dramatic în care se află regiunea noastră. Ne coordonăm îndeaproape pentru a gestiona această situație”, se arăta într-un mesaj al președintelui Klaus Iohannis transmis pe Twitter.

Ulterior, odată ce conflictul armat din Ucraina s-a amplificat, la data de 3 martie, Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, lucru care a fost salutat și de Klaus Iohannis, care a subliniat că România va acorda tot sprijinul în acest demers.

Republica Moldova vrea să intre în UE

Cu această ocazie, șefa statului a menționat că „cetățenii Republicii Moldova demonstrează lumii că sunt un popor matur”, după aproape 30 de ani. Totodată, ea vorbea și despre ajutorul pe care țara pe care o conduce l-a ofert refugiaților.

„Am demonstrat-o atunci când nu am permis tiraniei să se instaleze în țara noastră, am arătat că vom trăi după reguli atunci când am apărat democrația la alegeri. Și acum, în zilele războiului din Ucraina, auzind tunurile la frontiera Moldovei, rămânem maturi și oferim ajutor vecinilor noștri care fug de năpastă. Ne păstrăm neutralitatea, dar rămânem solidari, calmi, generoși și responsabili.

Unele decizii au nevoie de timp de cumpănire. Maturizarea ne-a luat 30 de ani. Multe eșecuri și pași înapoi. Acum, cu lecțiile învățate, noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul nostru. Vrem să trăim pașnic, în democrație – parte a lumii libere”, a declarat atunci Maia Sandu.