Klaus Iohannis, mesaj după semnarea altei declarații comune între NATO și UE: România susține consolidarea securității

În cursul zilei de marți, 10 ianuarie, președintele Klaus Iohannis a publicat pe contul său de Twitter un mesaj prin care salută semnarea celei de-a treia declarații comune de cooperare dintre Alianța Atlanticului de Nord (NATO) și Uniunea Europeană (UE).

Șeful statului a arătat, astfel, că România susține consolidarea securității și prosperității spațiului euro-atlantic.

„Salut cea de-a treia declaraţie comună privind cooperarea UE-NATO. România susţine cu tărie consolidarea securităţii şi prosperităţii spaţiului euro-atlantic, pe baza complementarităţii UE-NATO şi a unei viziuni comune pentru un viitor paşnic”, se arată în mesajul publicat pe Twitter de către șeful statului.

I welcome the 3rd Joint Declaration on #EU–@NATO Cooperation. Romania strongly supports the consolidation of the security & prosperity of the Euro-Atlantic area, based on EU-NATO complementarity & a joint vision for a peaceful future. @eucopresident @vonderleyen @jensstoltenberg

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 10, 2023