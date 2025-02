„Călin Georgescu i-ar putea lua locul lui Klaus Iohannis?” aceasta este întrebarea la care încearcă să-și răspundă oameni din lumea largă, inclusiv bogații.

De exemplu, Mario Nawfal, un apropiat al lui Elon Musk, este cu ochii pe scena politică din România. Acesta a observat cum Klaus Iohannis a renunțat la funcția de președinte al României înainte de a fi pus sub acuzare, lăsând țara în haos. Klaus Iohannis a demisionat înainte ca partidele de extremă-dreapta din opoziție să îl poată înlătura. Deși mandatul său s-a încheiat în decembrie 2024, el ar fi încercat să rămână la putere, după ce instanța supremă a anulat alegerile prezidențiale din cauza unor suspiciuni de „interferență rusească”.

În loc să răspundă acuzațiilor, el s-a retras, lăsând România fără conducere într-un moment în care țara se pregătește pentru o reluare a alegerilor prezidențiale. În lipsa unui succesor clar și în condițiile anulării alegerilor prezidențiale din 2024, România s-ar putea confrunta cu o perioadă de instabilitate, avertizează omul de afaceri.

🇷🇴 ROMANIA’S PRESIDENT BAILS BEFORE IMPEACHMENT—LEAVES COUNTRY IN CHAOS

Klaus Iohannis just peaced out early, resigning before opposition hard-right parties could kick him out.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 10, 2025

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 10, 2025