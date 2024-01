Marcel Ciolacu spune că a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis în ceea ce privește funcția de președinte al Consiliului European. În acest context, șeful Executivului spune că șansa este una reală.

De asemene, liderul social-democraților mai spune că președintele Klaus Iohannis ar putea prelua funcția de conducere a CE în mai. Asta înseamnă că președintele și-ar da demisia din funcție tot atunci. Șeful statului ar urma să efectueze o vizită în Parlamentul European chiar săptămâna viitoare.

Nu în ultimul rând, Marcel Ciolacu spune că îi revine atribuția de a numi un nou comisar european. Șeful Executivului spune că România va urma să preia un alt portofoliu. În prezent, în deține pe cel de la Transporturi. Comisar europeana cum este Adina Vălean.

Informațiile apărute recent în spațiul public arată că liberalii ar fi discutat varianta în care Iohannis i-ar fi luat locul lui Charles Michel. Acesta din urmă are în vedere un post în Parlamentul European.

În cazul în care acest lucru se întâmplă, Iohannis ar urma să-și dea demisia înainte de terminarea mandatului la Cotroceni. Constituția spune că interimatul ar trebui să fie ocupat de către președintele Senatului. În acest caz, el fiind Nicolae Ciucă.

Despre acest subiect a discutat și eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. El a spus la RFI că Iohannis este un om apreciat la Bruxelles. El are relații cu toate cancelariile europene.

Acesta a fost întrebat în ce stadiu sunt negocierile, iar el a spus că ele se vor face mereu după votul pentru Parlamentul European. În acest context, acum se fac tatonări și calcule.

Gheorghe Falcă spune că sondajele arată că România este pe primul loc în:

Apoi suntem pe locul doi în:

Gheorghe Falcă indică faptul că cele patru funcții, respectiv președintele Comisiei, președintele Consiliului, președintele Parlamentului și șeful Băncii Centrale Europene, vor fi distribuite între cele două partide.

”Atunci, oportunitatea aceasta de a putea obţine România această funcţie este o oportunitate foarte mare, are legătură, aşa cum am spus, cu credibilitatea şi aprecierea pe care o are Klaus Iohannis la nivel european şi în acel moment, putem spune că România atinge un punct maxim în relaţia cu Europa”, a menţionat acesta.