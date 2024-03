Astăzi, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis s-a întâlnit cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

Întâlnirea a avut loc în cadrul Congresului PPE desfășurat în aceste zile la București. La acest congres participă peste 1.500 de reprezentanți ai PPE din 44 de țări.

Excellent meeting today with @ManfredWeber, @EPP President, in the margins of the #EPP2024 Congress in #Bucharest🇷🇴. We discussed the strategic importance of the upcoming European elections, our common interest to strengthen the European project & to defend our values & unity. pic.twitter.com/EgYbrN1kGB

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 5, 2024