Luni, 10 ianuarie, copreședintele AUR, George Simion, a vorbit la televizor despre dosarul penal instrumentat de Parchetul General după afirmațiile publice despre Holocaust.

Peste jumătate de milion de semnături pentru demitarea lui Iohannis!

Acesta a informat că a strâns deja peste 650.000 de semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis.

„E o doamnă procuror Denisa și nu mai știu acolo, care răspunde la comenzile șefilor și de la Cotroceni.

Am mulți prieteni, inclusiv în Israel. Am spus că nu trebuie încărcată materia. Acum că au unii și alții probleme cu Holocaustul și-l folosesc în bătăliie politice, e treaba lor. Nu cred că se va merge mai departe cu acest dosar, cu această anchetă. Nu am simpatii legionnare.

Klaus Iohannis a păgubit statul român cu vreo 300.000 de euro. Am fost azi la Sibiu pentru a strânge semnături pentru demiterea președintelui. Am strâns 650.000 de semnături până acum. Sunt mai mulți parlamentari de la PNL care au semnat și vor semna. Mergem și la Timișoara”, a spus George Simion la România TV.

De asemenea, tot luni, liderul AUR a oferit o explicație după ce Parchetul General a deschis o anchetă care are în prim plan formațiunea politică pe care o conduce. Potrivit ultimelor informații, George Simion urmează să fie citat pentru audieri. Imediat, el a avut o reacție dură pe Facebook.

George Simion, despre dosarul penal

George Simion are o părere categorică în ceea ce privește dosarul penal pentru AUR. Acțiunea vine după ce partidul politic a catalogat Holocaustul drept „o temă minoră”. În acest context, trebuie spus că procurorii au deschis dosar penal în rem pentru că AUR ar fi minimalizat importanța Holocaustului. În acest moment, cercetările sunt efectuate in rem, adică faţă de fapte, nefiind pusă sub învinuire nicio persoană.

Conform unor surse judiciare, copreședintele AUR urmează să fie citat pentru audieri. La auzul unor astfel de informații, acesta a avut o reacție explozivă pe pagina sa de socializare.

„O fi coincidență că astăzi s-a sesizat din oficiu Parchetul General pentru comunicatul AUR după ce aseară i-am acuzat pe frații Muraru într-o emisiune televizată că au luat parte, în tinerețe, la activități legionare?!”, a scris George Simion.

Părerea AUR: Istoria Holocaustului este o temă minoră

Într-un comunicat de presă intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din România trebuie să înceteze”, adresat ministrului Educației , Sorin Cîmpeanu, liderii AUR au afirmat, printre altele, că Educația sexuală sau Istoria Holocaustului sunt „teme minore” ridicate la rangul de materii școlare.

„Alianţa pentru Unirea Românilor atrage atenţia asupra faptului că, în ultimii ani, se constată o acţiune sistematică de subminare a calităţii învăţământului din România prin ridicarea la rangul de „materii” a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului, etc.), în paralel cu reducerea importanţei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generaţii: ştiinţele exacte, Limba şi literatura română, Istoria naţională.

Experimentele ideologice asupra copiilor din România trebuie să înceteze! Adevărata educaţie este educaţia clasică, cea care formează cetăţeni conştienţi de drepturile şi responsabilităţile lor, de cultura, istoria şi originile lor”, se arată în comunicatul partidului AUR.