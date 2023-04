Jean-Claude Juncker a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Joi, 6 aprilie 2023, în cadrul ceremoniei de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti fostului preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, președintele României, Klaus Iohannis, a reamintit că acest titlu este o recunoaştere publică a meritelor excepţionale, a prestigiului şi a contribuţiei lui Jean-Claude Juncker la consolidarea Uniunii Europene (UE).

„Îmi face o deosebită plăcere să onorăm astăzi o personalitate europeană remarcabilă şi un prieten al României – Excelenţa Sa, domnul Jean-Claude Juncker. Felicit Academia de Studii Economice din Bucureşti, care anul acesta împlineşte 110 ani de activitate, pentru iniţiativa de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa domnului Preşedinte Juncker, fost premier al Marelui Ducat de Luxemburg pentru o remarcabilă perioadă de 18 ani consecutivi, fost Preşedinte al Comisiei Europene şi, totodată, promotor al unuia dintre cele mai ambiţioase obiective europene de stimulare a creşterii economice.

Preşedintele Jean-Claude Juncker este nu doar unul dintre cei mai experimentaţi oameni de stat europeni, ci şi un veritabil susţinător şi promotor al integrării europene, având un rol aparte în istoria recentă a Uniunii Europene. Prin întreaga sa activitate dedicată idealului Europei Unite, Jean-Claude Juncker este o personalitate politică de calibrul părinţilor-fondatori ai Uniunii Europene. Cu permisiunea ta, dragă Jean-Claude, o să mă opresc doar la câteva momente marcante din bogata ta experienţă politică.

Martor al căderii Zidului Berlinului, arhitect al Tratatului de la Maastricht din 1992, Preşedinte al Eurogrupului timp de 8 ani, Preşedintele Juncker a jucat un important rol în reunificarea continentului european. Într-o perioadă când Europa se redefinea după căderea regimurilor comuniste, Jean-Claude Juncker a fost un adevărat campion al cauzei europene, aducând alături state mari şi mici, noi sau vechi, din Est sau din Vest, pentru a lucra împreună pentru dezvoltare şi pentru a depăşi diviziunile trecutului”, a declarat, joi, Klaus Iohannis.

Planul Juncker a avut un rol-cheie în creşterea şi consolidarea competitivităţii economiei europene

„Planul Juncker a avut un rol-cheie în creşterea şi consolidarea competitivităţii economiei europene. Mare parte din rezilienţa economică atât de necesară în ultimii ani îşi are originea şi în viziunea promovată prin Planul de investiţii pentru Uniunea Europeană. Mandatul său în fruntea Comisiei Europene a fost unul de referinţă, în pofida provocărilor considerabile cu care s-a confruntat Uniunea, de la gestionarea consecinţelor crizei economice şi financiare, la criza migranţilor sau la momentul Brexit din 2016, când Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a decis ieşirea din Uniune.

În toată această perioadă, preşedintele Juncker a ales să promoveze o agendă europeană pozitivă, a ales calea unităţii, susţinând cu fiecare ocazie importanţa solidarităţii europene – valori care, aşa cum timpul a dovedit-o, continuă să reprezinte arma cea mai puternică a Uniunii Europene. Rezultatele obţinute au subliniat, parcă şi mai puternic, importanţa unor politici economice sănătoase la nivel naţional şi european, capabile să consolideze dezvoltarea şi convergenţa economică în Uniunea Europeană.

Mă bucur că am avut ocazia să cooperez strâns cu domnul Jean-Claude Juncker, atât în calitatea sa de Prim-ministru al Luxemburgului, cât şi, ulterior, în cea de Preşedinte al Comisiei Europene. Interacţiunea noastră a avut întotdeauna la bază ataşamentul comun pentru cauza europeană, în interesul cetăţenilor. Toate acestea însoţite de francheţea şi umorul fin, calităţi pe care Preşedintele Juncker a ştiut să le imprime întotdeauna dezbaterilor europene. Pe parcursul impresionantei sale cariere, Jean-Claude Juncker ne-a fost alături în cele mai emblematice momente din istoria europeană a României. Permiteţi-mi să amintesc doar câteva etape parcurse împreună”, a explicat președintele României.

Despre Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker a prezidat, ca prim-ministru al Luxemburgului, Consiliul European din decembrie 1997, în cadrul căruia s-a luat decizia istorică de a lansa procesul de extindere a Uniunii înspre statele din Europa Centrală şi de Est, depăşind diviziunile lăsate în Europa de Cortina de Fier. La 25 aprilie 2005, în calitatea sa de premier al statului care deţinea Preşedinţia Consiliului, Jean-Claude Juncker a găzduit, la Abaţia Neumünster din Luxemburg, ceremonia de semnare a Tratatului de Aderare a ţării noastre la Uniunea Europeană.

„Doi ani mai târziu, în 2007, istoria noastră se împleteşte din nou cu cea a Marelui Ducat, atunci când Sibiul, oraş al cărui primar eram la acel moment, a fost Capitală Culturală Europeană, alături de Luxemburg. Jean-Claude Juncker ne-a fost alături şi în 2017, când am sărbătorit împreună, de Ziua Europei, aniversarea primilor 10 ani de apartenenţă a României la Uniunea Europeană” a adăugat șeful statului.

„Dragă Jean-Claude, aţi fost alături de noi şi în cele mai importante şi emoţionante momente ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene – la momentul inaugural de la Ateneul Român, din ianuarie 2019, precum şi la Summitul privind viitorul Europei, din 9 mai 2019, pe care l-am găzduit la Sibiu. La finalul Summitului de la Sibiu, adoptam împreună cu ceilalţi lideri europeni o Declaraţie prin care ne angajam să continuăm să lucrăm împreună pentru a face Uniunea Europeană mai puternică pentru ziua de mâine şi pentru generaţiile viitoare. Acesta este ”Spiritul de la Sibiu”.

Evoluţiile dramatice declanşate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei au arătat câtă nevoie avem astăzi în Europa de acest răspuns unit şi solidar în faţa unui atac fără precedent la valorile noastre, la regulile şi la principiile dreptului internaţional. Astăzi, Europa în care credem se deschide către Est, iar Ucraina şi Republica Moldova au devenit state candidate la aderare, pe care le sprijinim puternic. Vorbind despre starea Uniunii, în plenul Parlamentului European, aţi spus că de la Est la Vest: Europa trebuie să respire cu ambii plămâni.

Europa în care credem, pe care ţările noastre o susţin şi vor continua să o promoveze, este una a democraţiei, a respectului şi a cooperării loiale între state şi popoare. Nu vreau să închei fără a mă referi la una dintre cele mai emoţionate declaraţii pe care le-aţi făcut cu privire la proiectul european, atunci când aţi spus, în septembrie 2017, că, citez: ”Am trăit, am luptat şi am lucrat pentru proiectul european toată viaţa. Am trăit vremuri bune şi vremuri grele. (…) La bine şi la greu, nu am încetat niciodată să iubesc Europa.”

Vă asigur, domnule Preşedinte Juncker, că vă aflaţi într-o ţară care împărtăşeşte pe deplin aceste sentimente. România este, de mai bine de 16 ani, în sânul familiei europene şi datorită susţinerii unor oameni cu viziunea şi dedicarea dumneavoastră. Drumul nu a fost tot timpul uşor, dar am luptat şi vom continua să luptăm pentru viitorul acestui proiect comun.

Titlul de Doctor Honoris Causa acordat de către Academia de Studii Economice este o recunoaştere publică a meritelor excepţionale, a prestigiului şi a contribuţiei dumneavoastră la consolidarea Uniunii Europene. Vă felicit pentru această decernare! Vă mulţumim pentru întregul sprijin acordat parcursului european al ţării noastre, precum şi pentru toată susţinerea şi prietenia oferite României şi poporului român de-a lungul carierei dumneavoastră”, a spus Klaus Iohannis la finalul discursului său.