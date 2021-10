Fostul lider PSD Liviu Dragnea a spus, duminică seara, în cadrul unei emisiuni TV, vorbe dure la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea spune despre el că este „cel mai toxic personaj de câțiva ani în România” și că i-ar face rău înclusiv președintelui Iohannis.

„Nu îmi este teamă de nimeni. Nu mi-a fost niciodată, doar când eram mic îmi era teamă de tata. Lucian Pahonțu nu că creează teamă cuiva. După părerea mea, este cel mai toxic personaj de câțiva ani în România, omul care a dezvoltat sistemul ocult numit „statul paralel” și care a făcut atât de mult rău în România și face în continuare. Am mai spus o în câteva rânduri, în 2018 și 2019, îi va face rău inclusiv lui Klaus Iohannis.

Acest individ care i-a luat locul lui Coldea în vechiul binom este cel mai periculos și mai puternic astăzi, după Iohannis, în România. Pentru că așa este, el spune deciziile, spune procurorilor ce să înceapă, ce să oprească, are o influență foarte mare asupra prim adjunctului de la SRI. Am mai auzit o informație, dar nu știu dacă este reală, că acum s-ar fi împăcat Coldea cu Pahonțu. Îmi vine greu să cred. Coldea nu mai are de mult valoare de întrebuințare atât cât ar vrea el să se creadă că are”, a spus Dragnea la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai.

Câți bani mai are Liviu Dragnea?

Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a vorbit duminică seară, la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai, despre averea sa și a spus câți bani mai are după ce a ajuns la închisoare. Fostul om politic spune că nu este foarte bogat, dar nici sărac. Totuși, tot ce a acumulat înainte de anii din politică s-ar fi păstrat.

„Dar ca informație, instanța mi-a ridicat sechestrul. Aș fi vrut să fiu foarte bogat, aș fi știut ce să fac cu banii, dar nu sunt foarte bogat. Nu pot să spun că sunt sărac. Tot ce am acumulat înainte de anii din politică s-a păstrat într-un fel sau altul. A fost ajutat și Ștefan să pornească pe un drum și Alexandra.

Dar n-am bani cash. A căutat ANI(Agenția Națională de Integritate) în Brazilia, în Europa, peste tot, nu numai pe numele meu, pe numele rudelor. Au căutat tot felul de mișcări posibile, de bani, imobile. Tot ce am avut ca declarații de avere din `96 când m-au numit prefect și până în 27 mai doar aia a fost”, a mai explicat fostul lider PSD.