Într-un interviu acordat pentru România Tv, Florin Călinescu a vorbit despre actuala criză politică. El susține că cetățenii nu merg la vot, dar se plâng de urmări. În acest context, actorul susține că prezența la vot ar trebui să devină obligatorie într-o țară ca România.

În ceea ce privește situația partidelor politice, Călinescu susține că după actuala criză de guvernare, PSD-ul va ieși învingător și ar putea câștiga următoarele alegeri.

„Ma mir ca cetateanul nu-si ia rolul in serios si sa-i trateze pe astia din ultimii 30 de ani ca pe niste picoli in politica ce sunt. Noi suntem la 30% cetateni care merg la vot. Restul de 70% sunt aia smecheri, care nu vor ei sa mearga. Eu as introduce votul obligatoriu intr-o tara ca Romania. Pai nu se poate sa nu-ti faci datoria nici o data la 4 ani si dupa aia sa ai pareri.

Nu e un vot de blam, e o complicitate odioasa. Nu vrei sa ajuti societatea, mergi in munti si fa-te pustnic. Culmea e ca PSD o sa fie iar salvarea Romaniei acum, fara sa faca nimic, doar pentru ce s-a intamplat in PNL si USR. Este inadmisibil.”, a declarat Călinescu.

Acuzații fără precedent la adresa lui Klaus Iohannis

Totodată, actorul a lansat un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, care continuă să îl susțină pe Florin Cîțu în funcția de premier, deși părerile sunt destul de clare.

Florin Călinescu precizează că în momentul de față șeful statului își dorește doar să iasă mai repede de la Cotroceni și nu îl mai intersează absolut nimic. Pe de altă parte, actorul susține că nu este excus să se repete istoria lui Băsescu, care a fost colaborator al securității.

Acesta a mai adăugat că are niște dubii referitoare la președintele Klaus Iohannis și că este posibil ca și acesta să întâmpine probleme similare.

„Nu am sa inteleg niciodata cum acest cetatean (n.r. Klaus Iohannis) sta el acolo si zice il sustin pe ala, il dau jos pe ala, dupa aia s-a plictisit, l-a pus pe Citu. Presedintele este primul servitor al poporului, premierul al doilea si tot asa. El asteapta sa iasa cat mai repede de la Cotroceni, sa aiba sinecura pe viata. Doar daca nu se gaseste si la el, ca la Basescu, ca ar fi fost colaborator. Eu cred ca o sa apara si la Iohannis, ca sunt niste dubii in capul meu, cum i-a plecat lui familia din tara etc.

Cred ca treaba cu Citu se va termina pentru ca PSD nu vrea la guvernare, pentru ca nu are oameni, iar parlamentarii nu vor anticipate. O politica elementara spune ca acesti oameni ar trebui aratati din timp, prezentati. Ei acum doar asteapta, sunt siguri de castigarea alegerilor viitoare. Iar UDMR va fi primul aliat, minoritatile a doua gasca.”, a adăugat realizatorul TV.