Klaus și Carmen Iohannis au făcut miercuri un safari. Acesta a fost abia ulterior completat în programul oficial al șefului statului de către Administrația Prezidențială. Cei doi au vizitat Parcul Național Nairobi. Alături de ei a fost și Alfred Nganga Mutua, ministrul pentru protejarea naturii din Republica Kenya.

Programul președintelui nu includea nicio activitate publică pentru ziua de miercuri. Cu toate acestea, el a fost ulterior actualizat pentru a include întâlnirea cu ministrul pentru protejarea naturii din Republica Kenya. La întrevedere a participat și directorul general al Kenya Wildlife Service, Erustus Kanga.

Joi, 16 noiembrie 2023, președintele urmează să viziteze Uthiru Girls High School din Nairobi. Apoi, el va merge către Tanzania pentru patru zile. În Kenya, potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a efectuat „o vizită de lucru la Biroul Naţiunilor Unite de la Nairobi (UNON)”. Acesta este „sediul african al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi centru de promovare a multilateralismului şi dezvoltării durabile”.

Today, the Cabinet Secretary for the Ministry of Tourism and Wildlife, Hon. Dr. Alfred Mutua, alongside the Director General of Kenya Wildlife Service, @ErustusKanga , had the honor of hosting the distinguished Romanian President Klaus Iohannis and the First Lady Carmen Iohannis… pic.twitter.com/Xj0JZLdfs6

— Kenya Wildlife Service (@KWSKenya) November 15, 2023