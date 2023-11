Carmen Iohannis a fost și de această dată în centrul atenției. Aceasta a ales să poarte în prima zi a turneului din Africa un costum lila, format din două piese, sacou și pantaloni.

De asemenea, aceasta a ales să poarte o pereche de sandale, lucru care încalcă protocolul și ceremonialul diplomatic.

Astfel, soția președintelui a atras atenția celor care au participat la ceremonia de primire a lui Klaus Iohannis. Șeful statului român urmează să se întâlnească marți cu președintele Kenyei.

Un oficial din Kenya a susținut că vizita lui Iohannis deschide calea cooperării în domeniile comerțului, investițiilor și educației.

La rândul ei, ministrul pentru Dezvoltare Regională, Peninah Malonza, a scris că întâlnirea reprezintă o „onoare deosebită”.

In the company of Cabinet Secretary for ICT and Digital Economy @EliudOwalo , I had the distinct honor of receiving H.E. President Klaus Iohannis of Romania 🇷🇴 and First Lady Mrs. Carmen Iohannis, who are currently in Kenya on an official visit. Karibuni Kenya! 🇰🇪 pic.twitter.com/032QA93ktF

— Hon. Peninah Malonza, OGW (@peninah_malonza) November 13, 2023