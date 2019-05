Klaus Iohannis a fost prezent la mitingul PNL din București unde a lansat atacuri dure la adresa PSD și a lui Liviu Dragnea.

El s-a declarat impresionat de numărul mare de oameni prezenți la miting. „Văd oameni din Moldova, văd oameni din Oltenia, văd pe mulți din Muntenia, văd pe mulți din Dobrogea, văd pe mulți din Transilvania și din Banat. Ați venit la această întâlnire, dragi români din toată țara și vă spun: Bună ziua, România!”, și-a început președintele discursul.

El a amint că vin alegerile europarlamentare și cele pentru referendum. „Apreciez întreaga echipă din spatele meu, cea mai tare echipă, cu cei mai buni candidați. Sunt convins că ei vor câștiga alegerile împreună cu voi”, a spus președintele referindu-se la cei de la PNL.

„Săptămâna trecută am adus Europa în România. Să fi văzut fețele liderilor europeni când românii i-au salutat. Locul României și locul românilor este în Europa. Europa este România și România este Europa. Noi toți suntem europeni”, a continuat Iohannis.

El a făcut referire și la absența PSD de la summitul european de la Sibiu. „Știți cine nu a fost la Sibiu și cine nu contează în Europa? În Europa nu contează PSD fiindcă au dovedit că nu sunt în stare de nimic.

Mandatul PSD se apropie de sfârșit și sper că sfârșitul va veni foarte repede. Îi întreb: unde sunt spitalele promise? zero! Unde sunt autostrăzile promise/ zero! Unde este bunăstarea promisă? zero! Ah, mă scuzați: la ei, ei au început să își rezolvbe problemele.

PSD a venit la guvernare nu să rezolve problemele românilor, PSD este interesat să-i fie bine lui Dragnea. Și atunci avem o explicație simplă pentru ce a făcut și ce face PSD. Ei de la început nu au vrut să dezvolte România, nu-i interesează românii, nu-i interesează România”, a continuat atacul șeful statului.

În opinia sa, PSD lucrează de doi ani și jumătate ca să îngenuncheze justiția românească. „Doar pentru asta au lucrat de doi ani și jumătate. Așa ceva nu se poate. Noi toți vom plăti pentru această guvernare pesedistă eșuată. S-au cocoțat în vârful statului infractorii. Fiindcă așa nu se mai poate, vă chem eu, președintele României, la vot la referendum. Români, vă întreb aici în Piața Vioctoriei: Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru corupți? Sunteți de acord cu interzicerea OUG în domeniul justiției și a politcii penale? Atunci, dragii mei, la vot! Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot pe 26 mai, pentru România, pentru viitorul României, la vot!”, a conchis Iohannis.

