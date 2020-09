Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 18 septembrie a.c., următoarele decrete:

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/21.10.2019);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 456/27.07.2020);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 170/29.04.2020);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 64/25.02.2019).

Ce se arată în expunerea de motive a Legii privind sistemul unitar de pensii publice

”Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează la articolul 65 zonele afectate de poluarea remanentă determinate de extracția și prelucrarea materialelor neferoase în care persoanele beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare, fara a se face referire si la zonele afectate de poluare permanenta determinata de prelucrarea titeiului sulfuros, desulfurarea benzinei , prelucrarea titeiului parafinos si neparafinos, distilarea țițeiului in vederea producerii păcurii şi a uleiurilor si a altor activitati de prelucrare si rafinare cum ar fi municipiul Ploiesti si comuna Brazi judetul Prahova.

Schimbările din sistemul unitar de pensii a adus inechități majore intre anumite grupe de pensionari .Unii dintre viitorii pensionari care au fost uitați la ultimile modificări legislative sunt locuitorii ai municipiului Ploiesti, ai comunei Brazi dar si ai altor localitati invecinate (comunele Bucov, , Valea Calugareasca, Blejoi, Berceni, Strejnic, Barcanesti, Pucheni, si altele cu satele arondate) care au trăit în ultimii 30 de ani, și nu numai, in zona unui „patrulater” format din Combinatul Petrochimic Brazi, Societatea Astra Romana S.A., Rafinaria VEGA S.A. si Combinatul petrochimic Teleajen–actualmente S.C. LUKOIL S.A, aflate fiecare la cate un punct cardinal al municipiului Ploiesti.

Combinatul Petrochimic Brazi se afla in localitatea Brazi ,judetul Prahova la limita sudica a municipiului Ploiesti si in imediata vecinatate a localitatilor Barcanesti, Pucheni, Pisculesti, Tinosu; Societatea Astra Romana S.A. este amplasata si a functionat tot in zona de sud a municipiului Ploiesti; Rafinaria VEGA ,amplasata in zona de nord a municipiului Ploiesti si in imediata vecinatate a localitatilor Blejoi, Bucov si Paulesti, iar Combinatul Petrochimic Teleajen-actualmente S.C. LUKOIL S.A. fiind amplasat in zona estica a municipiului si in imediata vecinatate a localitatilor Bucov, Blejoi, Valea Calugareasca , si Berceni.

Sunt unităţi industriale care au dat de lucru ploiestenilor si locuitorilor din comunele invecinate, contribuind in mare masura la dezvoltarea economica a municipiului multă vreme, unele dintre ele functionand si astazi la capacitate marita, dar care au pricinuit și mult rău prin poluarea remanentă.

Locuind si ducandu-si viata in acest „patrulater poluant” dar si in zona adiacenta, oamenii din Ploiesti si localitatile invecinate pe o raza de cel putin 8 km de la marginea municipiului (pentru ca toate aceste unitati sunt amplasate la marginile municipiului) au suportat poluarea și au inhalat aer toxic zeci de ani, cu un conținut ridicat de dioxid si trioxid de sulf, compusi organici volatili, benzen, toluen, hidrogen sulfurat, oxizi ai sulfului, azotului si hidrocarburi aromatice, lista neoprindu-se aici.”, este doar o parte din expunerea de motive a legii anterior menționate.