Pozele postate de președintele Klaus Iohannis au generat, vineri dimineață, un val de reacții pe rețelele sociale. După ce șeful statului și-a arătat forma sa fizică în momentul vaccinării împotriva COVID-19, a stârnit mii de reacții pe contul său de Facebook. Postarea președintelui a provocat mii de share-uri, comentarii admirative, meme-uri și întrebări precum „la ce sală mergeți?”.

Astfel, în doar câteva ore, postarea Administrației Prezidențiale a reușit să strângă peste 38 de mii de aprecieri și aproape 9.000 de comentarii, care de care mai diverse. De asemenea, pozele de la vaccinarea lui Klaus Iohannis au generat și o serie de meme-uri amuzante.

„Klaus Iohannis a făcut reclamă unui stil de viață sănătos”

Lucian Mîndruță este de părere că „Mai mult decât promovare a vaccinului, azi Klaus Iohannis a făcut reclamă unui stil de viață sănătos”.

„La vârsta lui, cred ca nici 5% din bărbați n-arată așa, adică normal, fără țesut adipos în exces și cu mușchi funcționali și utilizați frecvent. (…)

Să fim sinceri. Stilul nostru de viață include de departe prea multă pâine, prea multe grăsimi, prea puțină moderație la mese. Inclusiv al meu, da.

Ciorba cu pelicula aia de ulei de deasupra credeți că se duce în altă parte decât pe artere? Micii credeți că fac fibră musculară? Tortul casei rămâne în casă sau pe burtă, când e consumat în fiecare week-end? (…)

Când tragi linia, în România bolile de nutriție sunt de departe cele mai răspândite, în vreme ce „gras și frumos” e încă un compliment la copii, iar despre un obez se poate vorbi (ca despre o calitate) că e un domn „solid”.

Poate că după ce se termină cu epidemia, președintele ar putea să se implice – că tot am descoperit că are și cu ce – într-o campanie pentru hrana sănătoasă și trup în formă. Pentru orice vârstă. Și spun asta cu toată invidia, în vreme ce sper că nevastă-mea n-o să dea cu nasul de pozele lui în maieu!”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei