Ea este jucătoarea de tenis preferată de români! Ce loc ocupă Simona Halep

Potrivit unui sondaj realizat de Evenimentul Zilei, Simona Halep a fost considerată de 43,83% dintre participanţii ca fiind personalitatea non-politică ce le-a captat cel mai mult atenţia în 2018. Primul titlu de Grand Slam pe care jucătoarea de tenis, originară din Constanţa, l-a cucerit în carieră la Roland Garros, dar şi dominarea clasamentului WTA de pe prima poziţie au fost atuurile decisive care au impus-o pe Halep în Topurile EVZ. Halep termină anul 2018 pe primul loc în clasamentul mondial pentru al doilea an la rând şi are cel mai bun procentaj de victorii în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA): 80,7%. Constănţeanca a participat la doar 17 turnee, dar a obţinut 46 de victorii şi a pierdut 11 partide, conform WTA. Halep a câştigat titlul la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, iar la Australian Open, Roma şi Cincinnati a fost finalistă. Cifrele ei ar fi putut fi şi mai bune spre finalul anului, dar accidentarea la spate a silit-o să se retragă, inclusiv de la Turneul Campioanelor. Halep a primit din partea WTA premiul „Jucătoarea anului 2018” în urma unei anchete la care au participat jurnaliştii din toată lumea, dar şi fanii acesteia. De asemenea, WTA a desemnat meciul dintre Simona Halep şi germana Angelique Kerber, din semifinalele Australian Open, drept cel mai frumos joc care s-a disputat în acest an la un turneu de Grand Slam. Recent, Simona Halep a început a 60-a săptămână ca lider mondial WTA. A fost a 44-a săptămână consecutiv în postura de număr 1 mondial şi a 48-a din 2018.

Intervenţiile lui Raed Arafat în diferite situaţii de criză din Romnânia, dar şi aportul său la Exerciţiul Seism 2018 l-au impus pe locul doi în Topurile EVZ (n.r. – fiind votat de 16,11% dintre participanţii la sondaj). Raed Arafat este un medic român de origine palestiniană, născut în Siria şi specializat în anestezie-terapie intensivă. Din 29 ianuarie 2014 şi până în prezent este secretar de stat, Șef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului de Interne.

Ioan-Aurel Pop, istoric român, profesor universitar şi rector al Universităţii BabeşBolyai din Cluj Napoca, dar şi membru titular şi preşedinte al Academiei Române a fost preferat de 10,48% dintre cititorii EVZ, cu toate că în primăvara acestui an a fost implicat în imensul scandal generat de publicarea unei liste cu peste 200 de persoane despre care Revista 22 a afirmat că au fost colaboratori ai Securităţii. Articolul a fost publicat de unul din angajaţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi, iar atacul a fost centrat pe Ioan Aurel Pop.