În vârstă de 71 de ani, Ivan Patzaichin a fost o adevărată legendă a sportului românesc. Informația a fost confirmată de surse COSR pentru Libertatea. Până acum, cauza decesului nu a fost deocamdată anunțată.

De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, după ce a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. Starea lui s-a agravat în ultima lună, iar astăzi a încetat din viață. Ivan Patzaichin era cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalii la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984.

Ivan Patzaichin a murit sâmbătă

Conform apropiaților, Ivan Patzaichin a suferea de o boală incurabilă, cu care s-a luptat singur, fără să spună nimănui. Fostul campion era internat de mai mult timp. Din 1968, Ivan Patzaichin a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice și a reușit performanțe impresionante.

A concurat cu pagaia ruptă în 1972, la Olimpiada de la Munchen

În 1972, la Jocurile Olimpice de la Munchen, într-o serie de calificări, lui Ivan Patzaichin i se rupe pagaia. Regulamentul preciza că dacă pagaia se rupe în primii 25 de metri, atunci se reia cursa, dar cursa nu s-a oprit.

Patzaichin a reușit să obțină calificarea în finală, după ce delegația României a făcut contestație, și chiar a obținut o medalie de aur, a scris gsp.ro.

O adevărată legendă a sportului românesc

Ivan Patzaichin are în total 7 medalii la Jocurile Olimpice (4 de aur și 3 de argint), fiind al patrulea cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice.

„Regret că am o grămadă de medalii de argint și de bronz care ar fi trebuit să fie de aur! Am vrut să le arăt bunicilor și părinților mei că pot să fiu campion. De la oamenii din sat și de la ai mei am învățat să am respect față de muncă, față de oameni și de tot ce vrei să faci. Dacă te apuci să faci ceva, fă-l cu profesionalism! Cu ambiție! Așa cum trebuie!”, spunea Patzaichin despre regretele sale.