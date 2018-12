Ivan Patzaichin, campion și în business. Vezi ce afacere îi aduce aproximativ un milion de euro anual

În 2015, fostul mare canotor a deschis un restaurant în Tulcea, numit Ivan Pescar.

„A fost o nebunie de-a mea când am văzut că ditamai Tulcea nu are un restaurant cu specific pescăresc“, a declarat Ivan Patzaichin pentru NewMoney, intrigat că la acea vreme, la intrarea în Deltă nu era nimeni care să îi servească pe turişti cu preparatele din peşte specifice zonei.

C um balta are suficient peşte, Patzaichin şi Frolu au decis să deschidă un restaurant cu specific pescăresc şi în Bucureşti. Iar asta şi pentru că cei mai mulţi clienţi în vârful de sezon din restaurantul din Tulcea erau bucureşteni care simţeau nevoia unui local cu tradiţii din Deltă şi în Capitală. Astfel, la începutul lui 2018, într-o zonă istorică a Bucureştiului, la intersecţiile dintre străzile Rahova şi Uranus, în fostul sediu al Bursei de Mărfuri, a fost inaugurat restaurantul Ivan Pescar & Scrumbia Bar, o investiţie de aproximativ 120.000 de euro, care are şi o secţiune pentru gustări uşoare din specialităţi de peşte, asortate cu o colecţie de vinuri dobrogene.

„Probabil că suntem singurul restaurant din Bucureşti de genul from water to table (din apă di­­rect pe masă)“, spune Teodor Frolu, punând accentul pe colaborarea cu partenerii din Tulcea. Bucătăresele sunt la rândul lor lipovence şi au adus cu ele meniurile şi reţetele tradiţionale din zona Deltei.

Una dintre atracţiile restaurantului din Bucureşti este insula destinată antreurilor şi preparatelor din peşte. Principalul produs este scrumbia afu­­ma­­tă, cea pentru care Ro-Pescador a obţinut recent de la Comisia Europeană certificarea Indicaţie Geogra­­fică Protejată (IGP).

Pentru anul în curs, cei doi estimează pentru cele două restaurante o cifră de afaceri de aproximativ patru milioane de lei (860.000 de euro).