Sunt audieri maraton în cazul Caracal. Familia și apropiații Luizei Melencu au ajuns pe mâinile procurorilor. De altfel, şi foştii colegi ai fetei au fost chemaţi la audieri la sediul IPJ Dolj. Printre persoanele chemate la audieri se află şi iubitul Luizei. Băiatul s-a întors special în ţară pentru această audiere.

Luiza Melencu, în viață?!

Iubitul Luizei a fost chemat la audieri, pentru prima dată, la opt luni de la dispariţia Luizei. „Este prima dată când sunt chemat la audieri. Nu știu de ce nu m-au audiat până acum. Adică am venit special din străinătate ca să mă audieze, să fiu audiat, să văd și eu despre ce e vorba aici și abia acum două, trei zile am primit o citație să vin aici. Le voi spune tot ce știu. Cum am fost cu ea, ce s-a întâmplat cu ea, cum a fost ea. Am vorbit cu ea pe data de 13 (aprilie n.red.) am vorbit ultima dată, seara. Dimineața am încercat să o sun și nu mi-a răspuns. Cu o seară înainte să dispară. Vorbeam normal, totul se întâmpla normal. A doua zi, când am încercat să o sun nu răspundea. M-au sunat părinții, mi-au zis că nu răspunde. M-am îngrijorat”, a declarat iubitul Luizei.

Băiatul a povestit că înainte de dispariţie, Luiza primea niște telefoane ciudate. „Dimineața la 2, o sunau numere private, dar asta se întâmpla zilnic, seară de seară. Se întâmpla cu vreo trei luni înainte să se întâmple chestia asta. Dar nu i se spunea nimic, tocmai de asta. Suna și nu vorbea. Răspundeam și nu vorbea. Nu avea nicio bănuială, chiar nu băga de seamă. Zicea că poate vor să facă mișto la telefon, nu au ce face, atâta tot”, a spus tânărul.

Legat de dispariţia Luizei, băiatul spune că el nu crede că fata este moartă. „Eu cred că este în viață. Este scoasă din țară și este în viață. Așa este. Simt eu că așa este. Nu cred că este moartă pentru că nu există nici dovezi și simt. Este o fată, nu am cuvinte. Este un înger de copil. Foarte cuminte, ascultătoare”, aşa a caracaterizat-o acesta pe Luiza.

