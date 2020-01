Davanti Tyres este un brand lansat in anul 2015, care a cucerit rapid piata europeana.

Domnul Peter Cross, director general Davanti Tyres a declarat ca: „Anvelopele Davanti combina expertiza inginerilor, procese avansate de fabricatie, teste ample si dezvoltarea progresiva. Testarea produselor noastre de nivel european depaseste cu mult testarea obligatorie”.

Accentul pentru fiecare anvelopa Davanti este pusa pe performanta. Compusii de cauciuc, imbogatiti cu tehnologie silica, alaturi de modele inovatoare si structuri de rulare optime pe drumuri de iarna, fac ca anvelopele Davanti sa fie performante, sigure, eficiente si cu confort sporit. Fiecare anvelopa Davanti Tyres indeplineste aceste conditii.

Pentru anotimpul iarna, gama de anvelope Davanti Wintoura (gama dedicata anvelopelor de iarna) este rezultatul anilor de dezvoltare si testare.

Fiecare dintre modelele Davanti a fost dezvoltat cu ajutorul simularii computerizata 3D, testarilor de pista si testarilor interne in laborator.

Faptul ca produsele au trecut de teste riguroase da incredere in performanta gamei de anvelope Wintoura.

Testele au avut loc in Finlanda, si au fost facute de compania independenta Test World, care are sediul in Ivalo.

Rezultatele testelor au demonstrat ca anvelopele Davanti Tyres sunt performante.

Ce anvelope sunt disponibile? Gama Davanti contine 250 de dimensiuni de anvelope, cu zece optiuni de modele, in variantele sale de iarna si vara.

