Miercuri, 1 noiembrie 2023, soldații israelieni au lansat un nou bombardament asupra unei tabere de refugiaţi din Jabalia, Fâșia Gaza, provocând moartea a zeci de persoane.

Potrivit agenției de presă EFE, aviaţia militară a Israelului a lansat asupra taberei de refugiați de la Jabalia bombe grele, ce au străpuns până în subsolul clădirilor şi le-au distrus zidurile.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a actualizat, miercuri, bilanţul victimelor la 8.800 de morţi şi 22.219 de răniţi. Atenție! Momentan, aceste informații nu au putut fi verificate din surse independente.

Martin Griffiths, șeful operaţiunilor umanitare ale ONU, a descris bombardamentul armatei Israelului de marți, 31 octombtie 2023, ca fiind „ultima atrocitate împotriva locuitorilor din Gaza”.

La scurt timp după ce a avut loc bombardamentul respectiv, unele persoane au postat imagini pe rețelele sociale.

At first glance, you might think this is footage from yesterday’s massacre. But this is a new massacre committed by the Israeli occupation in Fallujah – Jabalia. November 2023.

These horrors continue.#CeasefireForGaza

— phidaa 🇵🇸 (@_ISpain_) November 1, 2023