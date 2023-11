Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, le-a cerut ţărilor musulmane să încheie relaţiile comerciale cu Israel din cauza atacurilor militare asupra Fâșiei Gaza. Potrivit spuselor sale, „lumea islamică trebuie să acționeze împotriva Israelului prin întreruperea cooperării economice cu regimul sionist.”

Din punctul lui de vedere, „membrii comunității islamice globale ar trebui să își îndeplinească îndatoririle importante în această confruntare între frontul adevărului și cel al minciunii” și să insiste asupra „încetării imediate a bombardamentelor și crimelor care au loc în Gaza”.

Iranul a salutat, totodată, atacul organizat de Hamas asupra Țării Sfinte, reamintind, însă, că nu este implicat în acest război.

Potrivit sursei citate anterior, în ultimele săptămâni, forţele americane şi aliaţii lor din Irak şi Siria au fost atacați cu drone militare şi rachete. Iranul informat recent că acele atacuri sunt „o reacţie” faţă de ajutorul acordat de către SUA pentru Israel. Guvernul de la Teheran a îndemnat Casa Albă să oprească susţinerea Israelului.

La rândul său, Ismail Haniyeh, liderul organizației militare Hamas, ar fi acuzat armata Israelului că comite „masacre pentru a-şi ascunde înfrângerea răsunătoare”. El îndeamnă oamenii să protesteze și să exercite presiuni asupra decidenţilor occidentali. El a cerut, totodată, negociatorilor să oprească „masacrul”.

