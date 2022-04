Irina Loghin: Tot răul din organism vine de la alimentație

Irina Loghin este vegetariană de peste 30 de ani, adică de trei decenii nun mănâncă deloc carne. De asemenea, cântăreața de muzică populară a renunțat definitiv și la alte produse alimentare.

„Mi-aș dori ca lumea să aprecieze foarte mult stilul de viață sănătos, nu știe ce pierde. Tot răul din organism vine de la alimentație, ce mănânci. Dovadă că sunt a fost un moment în care niște pifetele mi-au lăsat gura apă, dar totodată mi-a venit un miros de ulei încins și am renunțat”, a spus Irina Loghin, potrivit Realitatea TV.

„Pentru toate gospodinele, în general, este așa de simplu să gătești o mâncare. Ai tăiat ceapa, cât mai multă, pentru că se știe că ceapa dă gustul oricărei mâncări. Ceapa dă dulceață, parfum, miros, tot.

De ce pui ceapa în ulei, chiar dacă ai călit-o? Pune-o direct în tigaie, pică puțină apă, pune capacul peste ea, las-o să se cristalizeze bine acolo și pe urmă pui uleiul rece, că nu se mai încinge și atunci este o mâncare sănătoasă.

Trebuie să avem atenție la toate, în primul rând mezelurile, care sunt otravă, groaznice pentru organism, mai ales dimineața. Majoritatea mănâncă afumături, care sunt înfiorătoare, crimă pentru ficat și stomac. Și mulți nu își dau seama că trebuie să simtă și viața sănătoasă, nu doar fumul”, a completat Irina Loghin.

Reamintim că, anterior, o altă vedetă și-a dezvăluit secretul siluetei perfecte! Minodora a dezvăluit secretul pe care l-a descoperit și care a ajutat-o să ajungă de la 100 de kilograme la 60. Ea a explicat ce mănâncă într-o singură zi și cum a obținut greutatea ideală.

Dieta minune cu care Minodora a topit imediat 40 de kilograme

Minodora a slăbit 40 de kilograme. Artista a dezvăluit ce dietă a ținut de a reușit să slăbească 40 de kilograme. Chiar dacă a apelat la operația de micșorare a stomacului, a avut însă grijă și la alimentație.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate”, a comentat Minodora pentru WOWbiz.

Ea a admis că are stomacul tăiat prin operaţia de gastric sleeve din 2017. Aceasta a precizat, însă, că operaţia nu îţi taie pofta de mâncare. Doar că nu mai poţi mânca o perioadă la fel de mult. După care dacă tot mănânci, mănânci stomacul se măreşte din nou, pentru că este elastic, ca un balon.

Secretul unui regim sănătos

Minodora a explicat că unul dintre secretele slăbirii a constat în consumul de ceai. Ea a spus că bea dimineaţa şi seara o cană mare şi efectul este că îţi taie pofta de mâncare.

„Este foarte bun la gust, nu se bea cu zahăr, cu nimic. În rest, eu sunt în continuare la dietă, mai am 8 kg de slăbit. Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert!

Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 7 seara, iar la ora 10 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare”, a scris Minodora pe Facebook, după ce foarte mulţi fani au rugat-o să le dezvăluie reţeta minune.

Ce mănâncă zilnic Minodora?

„Pentru această dietă, dimineața, ea optează pentru brânză light de întins pe crochete sau iaurt de 2% grăsime, o şuncă de pui slabă, castravete pe lângă, cu un ardei capia sau o roşie.

Se pot mânca şi oua ochiuri, dar tigaia să nu fie decât tapetata cu ulei de struguri sau masline. Se poate mânca o branzică slabă sau doi crenvuşti de pui, cafea cu lapte de 1,5 fără zahar sau ceai.

La ora 12, alege un fruct, dar nu mai mare de 300 de grame. Fructele se mănâncă în prima parte a zilei ca şi gustare. Pentru prânz, în prima parte a programului de slăbit este de preferat să serviţi cel mai mult piept de pui, pentru că nu are atât de multă grăsime aşa cum au pulpele, chiar dacă sunt făcute pe grătar.

Pieptul de pui se poate mânca pe grătar cu legume înăbuşite, dovlecel, morcovi, broccoli, conopidă sau acele legume la pungă cu un pic de unt – dar un pic – şi fierte cu verdeaţă ca să le dea gust. Importantă este cantitatea! Trebuie să cântăriţi 250 de grame de legume şi 150 de carne.

Se poate servi şi o ciorbă de pui cu toate legumele posibile, mai puţin cartofi, orez sau paste şi fără ulei. O să vedeşi că e suficientă grăsimea lăsată de pulpe! Se mai poate mânca peşte, dar nu gras, la cuptor sau pe grătar, cu legume!”, spunea Minodora.

După masă de seara, absolut nimic

„Gustarea de la ora 17 se poate un pahar de iaurt de 2% cu 30 de grame de orice fel de seminţe cum ar fi caju, alune de pădure, de floarea soarelui, migdale.

Seara se poate mânca o salată de roşii cu castraveţi, adică bulgărească, de ton sau chiar un piept de pui. Ceva uşor, oricum. După ora 7 seara, nimic, decât apă. Nici măcar un măr!”, a povestit ea.