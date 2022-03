Recent, o echipă de reporteri de la Antena 3 a făcut un experiment pe o pisică pentru a afla ce produs alimentar este mai toxic: mezelurile sau hrana specială pentru animalele de companie. Rezultatele au fost surprinzătoare.

„Într-un recipient am tăiat o felie de parizel cumpărat din comerţ, iar în celălalt am pus un pliculeţ de hrană pentru pisici pe bază de carne. Îl lăsam pe Simba să aleagă ce preferă. Se pare ca Simba prefera mai mult pliculetul pe baza de carne neprocesata.

Am încercat din nou dar de această dată am acoperit și bolurile de mâncare pentru a nu le influența decizia, însă Simba nu pare că și-a schimbat părerea nici de această dată. A evitat mezelurile si a ales din nou pliculetul”, a spus Mara Maer.

„Alimentația animalelor, dacă este o mâncare de bună calitate, este făcută proporțional încât să aibă și proteine și vitamine și minerale. Nu consumă anumite alimente trebuie să le placă gustul și și mirosul”, a explicat medicul veterinar Graure Iulia.

Mezelurile: un pericol pentru sănătatea ta

Potrivit specialiștilor medicali, mezelurile conțin glutamatul de sodiu pentru a avea un gust apetisant. Această substanță chimică stimulează creierul uman să perceapă gustul respectiv intens și plăcut.

„Marea problemă a mezelurilor este felul în care e prelucrată carnea. E multă slănină, sunt multe zgarciuri. Dacă se consumă constant, pentru că este un efect care se adună în timp, vorbim despre creșteri de colesterol, creșteri de trigliceride, riscul de apariție al diabetului, a gutei, și dacă se consumă constant, de 5 ori pe săptămâna, mai mult de 100 g, putem vorbi de cancer”, avertizează medicul nutriționist Lygia Alexandrescu.

Nu doar parizerul este toxic, ci și crenvurștii! Reamintim că, recent, InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip crenvurști de pasăre ce se regăsesc pe piața din România. În total au fost analizate 30 de produse.

Crenvurști cu sau din pui?! Alertă InfoCons

Ca urmare a centralizării și analizării informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor au rezultat:

– din punctul de vedere al procentajului de carne de pasăre:

procentajul de carne de pasăre in crenvurstii de pui este cuprins între 27 și 94% din compoziția produsului;

există produse care au in compozitie si carne de porc, slanina, etc;

– din punctul de vedere al ingredientelor din crenvurstii de pui:

primul ingredient este carnea/pieptul de pasare pentru toate produsele;

al doilea ingredient este slanina pentru 23.33 % din produse;

al treilea ingredient este apa pentru 33.33 % din produse;

– din punctul de vedere al aditivilor alimentari regăsiți în crenvurștii de pui:

96.67% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari);

aditivii alimentari din crenvurstii de pui variaza intre : 0 si 10 aditivi.

Crenvurștii de pui: produs alimentar cu 10 E-uri

– din punctul de vedere al produselor ce conțin aditivi alimentari regăsiți frecvent in crenvurstii de pui situația se prezintă astfel:

100% dintre produsele studiate, crenvurstii de pui au avut în componență nitrit de sodiu (E250);

79.31% dintre produsele studiate, crenvurstii de pui au avut în componență difosfat de sodiu (E450);

72.41% dintre produsele studiate, crenvurstii de pui au avut în componență acid asorbic (E300);

Toate produsele studiate, crenvurstii de pui au avut menționate pe etichetă informațiile nutriționale.

– valoarea energetică in crenvurstii de pui este cuprinsa între 143 kcal și 287 kcal;

– cantitatea de grăsimi in crenvurstii de pui variază între 7.6g și 25.2g;

– cantitatea acizilor grași saturați in crenvurstii de pui este cuprinsă între 2g și 10.01g;

– cantitatea de glucide in crenvurstii de pui variază între 0g și 6.3g;

– cantitatea zaharurilor in crenvurstii de pui este cuprinsă între 0g și 1.8g;

– cantitatea de proteină se situează între 10g și 17.5g pentru produsele studiate;

– cantitatea de sare in crenvursti de pui variaza intre 1.5 – 3 grame. Află AICI cantitatea de sare din crenvurstii de pui pentru fiecare produs.

„Crenvurștii sunt un produs pe care îl cumpărăm pentru a-l mânca dimineața, la serviciu, când mergem la picnic, sau, mai nou, chiar între 2 felii de pâine sub denumirea de hot dog. Sperăm cu toții că un astfel de produs este compus doar din carne, arătând și mirosind a carne, cu ceva condimente adăugate și cam atât.

Însă, citind eticheta sau urmărind testele comparative InfoCons, putem vedea că într-un astfel de produs se găsesc chiar și 10 E-uri. Oare mai e loc și de carne? Haideți să citim eticheta, să alegem în cunoștință de cauză și să votăm produsele pe care cu adevărat dorim să le cumpărăm”, a explicat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.