Majoritatea oamenilor cred că pielea de pe carnea de pui nu este deloc sănătoasă. Mulți cred că aceasta crește nivelul de colesterol din sânge, fapt ce poate duce la dezvoltarea bolilor de inimă.

Ei bine, de acum nu mai trebuie să îți faci griji cu privire la consumul pielii de pui. Oamenii de știință au descoperit exact opusul. Cercetătorii de la Universitatea Harvard susțin că un consum moderat de piele de pui are numeroase beneficii de sănătate.

Beneficiile cosumului pielii de pui

Pielea de pui conține grăsimi nesaturate de care inima ta are nevoie. Aceasta scade tensiunea arterială și nivelul de colesterol de sânge.

O bucată de carne de pui cu piele are cu 50 de calorii mai mult decât o bucată de carne de pui fără piele. În plus, are un gust mai bun, deci nu este nevoie să adaugi sare multă pentru gust.

Mai mult, pielea protejează puiul, astfel încât acesta nu mai absoarbe atât de mult ulei. Nu trebuie să o consumi dacă nu vrei, o poți îndepărta apoi, potrivit girly.ro.

Reține doar că nu trebuie să exagerezi cu ea și să nu o prăjeşti dacă vrei să o mănânci.

La ce să fii atent atunci când cumperi carne de pui

Atunci când ajungi la raionul cu carne de pui, nu uita să iei în calcul următoarele aspecte înainte de a lua decizia de a cumpăra.

Modul în care arată carnea îți poate spune multe despre starea în care se află aceasta, dar ai grijă să nu te lași păcălit de cea care arată foarte atrăgător. Carnea trebuie să aibă un aspect natural, iar pielea să fie alb-gălbuie. Foarte important este și mirosul: dacă simți un iz care ți se pare anormal, nu cumpăra produsul, pentru că se poate ca acesta să fie alterat.

Dacă te gândești să cumperi carne de pui în viu, este important să afli în ce condiții a avut loc cresterea puilor și dacă au fost respectate cele optime. De asemenea, pune întrebări vânzătorului despre hrana pentru pasari pe care a folosit-o, pentru că aceasta contează foarte mult pentru calitatea cărnii.

Hrana trebuie să fie curată și autorizată și să asigure păsărilor o dezvoltare naturală. Consultă bine piața înainte de a face cumpărăturile, nu îți compromite sănătatea și alege cea mai bună carne pentru tine