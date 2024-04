Conform opiniei exprimate de fostul tenismen Ion Țiriac, în vârstă de 84 de ani, Simona Halep ar fi trebuit să scape de suspendare, chiar dacă a fost testată pozitiv. Într-un interviu recent, omul de afaceri a afirmat că sportiva ar fi trebuit să fie suspendată numai după ce s-ar fi ajuns la o decizie finală în ceea ce privește acuzațiile de dopaj.

Simona Halep a fost implicată într-un caz de dopaj și inițial a fost suspendată timp de 4 ani după ce a fost testată pozitiv. După o lungă perioadă de procese și lupte pentru drepturile ei, pedeapsa inițială a fost redusă masiv, la numai 9 luni. Halep a revenit pe teren și a început să joace la Miami Open, marcând astfel întoarcerea ei în circuitul profesionist de tenis.

Ion Țiriac, unul dintre cei care au fost alături de Simona Halep în perioada recentă și unul dintre oamenii ei apropiați, a detaliat care a fost, de fapt, eroarea comisă de sportivă.

Punându-se în locul lui Halep, omul de afaceri a dezvăluit ceea ce ar fi trebuit să facă marea campioană.

El a povestit despre un moment la care a asistat, descriindu-l drept „o treabă superbă în Statele Unite”. Se întâmpla pe vremea când George Michael era șeful Senatului.

Omul de afaceri este de părere că abia după ce instanța a ajuns la o sentință definitivă poate da un verdict atât de dur.

Ion Țiriac crede că „Halep trebuia lăsată să joace!”. El susține că decizia finală de la TAS ar fi trebuit să fie cea care oferă dreptul instanței pentru a acorda suspendarea de patru ani.

Ion Țiriac își exprimă numeroasele îndoieli cu privire la evoluția viitoare a Simonei Halep odată cu revenirea la turneele de tenis. El spune că deși se mai poate plasa în primele zece jucătoare la nivel mondial, ea nu mai poate câștiga un Grand Slam. Iată de ce:

„Are moral, are tot ce vrei. Nu știu dacă mai are fizicul care s-o ducă… E mult mai dur acum decât acum un an și jumătate. Se schimbă tenisul pe zi ce trece. Vine tineretul din spate, care este alt animal. Este ceva ce n-ai mai văzut până acum.

Cu viteza de lovire, de execuție. Că poate să devină jucătoare în primele zece cred că da. Dar să câștige un Grand Slam mi-e greu să mai cred! Aș vrea să greșesc complet!”, a mai declarat Țiriac, pentru sursa citată.