În contextul în care acordul a fost semnat în timpul unei vizite oficiale a președintelui Klaus Iohannis și a ministrului Energiei, Virgil Popescu, la Baku, Ion Sterian, directorul Transgaz, explică importanța strategică României în Coridorul Sudic.

Rolul Transgaz în crearea Coridorului Sudic

Coridorul Sudic are rolul de a înlocui volumele de gaze naturale rusești care erau transportate în anii trecuți prin Cordului Transbalcanic, adică din Rusia prin Ucraina și Moldova. România primea gaze prin intermediul acestui coridor prin Isaccea și Negru Vodă. În acest coridor, una dintre conducte era dedicată pentru Turcia, cu o capacitate de 14 miliarde de mc de gaze. Inițiativa directorului Transgaz și a omologilor săi a fost de a folosi conducta de tranzit 2, care mergea direct în Turcia, pe sens invers, pentru a aduce gaze spre Europa. Așa a fost creat acest coridor, care se conectează la TANAP, Gazoductul Trans Anatolia.

„Odată cu finalizarea construcției Turkstream 2 în Bulgaria și Serbia și devenind funcțional de la 1 ianuarie 2021, transportul de gaze pe Coridorul Transbalcanic, pe traseul clasic, cum veneau gazele din Rusia, s-a oprit. Atunci, în primăvara – vara anului 2021 ne-am gândit să transformăm Coridorul Transbalcanic. Am mers în delegații la Baku să le povestim la azeri despre ce e vorba, iar ulterior la turci. După am discutat cu bulgarii și am operaționalizat acest coridor, care în etapa asta, acum, se pot transporta prin el 3,5 miliarde de mc gaze naturale prin Negru Vodă și 1,5 miliarde mc prin Ruse-Giurgiu”, explică Ion Sterian, conform infofinanciar.ro.

Directorul Transgaz a purtat după discuții cu omologii săi din Slovacia, Ungaria și Polonia, în cadrul cărora le-a explicat de existența acestui coridor care este funcțional. După ce bulgarii vor finaliza gazoductul de 63 de kilometri, se vor putea aduce gaze naturale azere în Europa, din Marea Caspică, cu un volum de 15 miliarde de mc, deci mai mare decât era inițial în Coridorul Transbalcanic.

Consumul de gaze naturale al României se va dubla în următorii ani

Vineri Romgaz a semnat, în calitate de trader, un contract cu Socar pentru 1 miliard de mc de gaze până la 1 aprilie 2024. Ion Sterian explică faptul că România are suficiente gaze, iar rolul nostru în acest acord este de țară de tranzit, care să ofere securitate energetică în regiune. Totuși, directorul Transgaz anticipează că în următorii 3 – 4 ani consumul de gaze naturale al României se va dubla.

„Consumul României de gaz va crește odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. La Mintia centrala electrică de 1.600 MW va consuma 2,5 miliarde mc de gaze, se va finaliza centrala de la Iernut cu consum de 1 miliard mc gaze pe an, se vor finaliza centralele pe gaze de la Turceni și Ișalnița, încă 1,5 miliarde mc de gaze, deci s-au făcut 5 miliarde mc”, explică Ion Sterian.

