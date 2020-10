Nicuşor Dan a precizat la România TV că a primit un telefon de la preşedintele Klaus Iohannis la câștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Președintele l-a felicitat pentru reușită şi l-a asigurat că va beneficia de expertiza sa, în contextul în care şeful statului a fost primar al Sibiului.

„Președintele m-a sunat ca să mă felicite pentru rezultatul pe care l-am avut. M-a asigurat de sprijinul domniei sale, știți că e o persoană care a fost un primar de mare succes, care a adus investiții consistente pentru comunitate, care a contribuit la un mare eveniment cultural, festivalul de teatru. Deci este cineva care are expertiză și m-a asigurat că pot să apelez la această expertiză”, a spus Nicușor Dan.

Primarul ales a precizat că președintele s-a referit la orice chestiune legată de dezvoltarea orașului, pentru că, în esență, „90% din oamenii care ajung în România, ajung pe Otopeni”.

„Pe orice chestiune care ține de dezvoltarea acestui oraș, ceea ce mi se pare absolut firesc, pentru că pentru tot ce înseamnă România economică, pentru tot ce înseamnă România turistică, România culturală, Bucureștiul este esențial. Adică 90% din oamenii care ajung în România, ajung pe Otopeni, deci în Bucureşti”, a mai adăugat acesta.

Nicușor Dan a precizat că a vorbit și despre colaborarea cu Guvernul, care este absolut necesară, dar și despre fondurile europene.

„Deci în discuția pe care am avut-o inițial, cea la care vă referiți, am trecut în revistă cumva proiectele pe care le propun pentru București. Am vorbit foarte mult de colaborarea cu guvernul, care este absolut necesară pe tot ce am discutat. Și de fonduri europene, bineînțeles. Și a fost, a fost o discuție de lucru foarte utilă de care colegii dumneavoastră din presă au aflat şi ne-au fotografiat când am ieşit de acolo, pe scurt. Și după alegeri a fost doar acest telefon de felicitare și de reafirmare a posibilității de a apela la acea expertiză pe care o are”, a mai spus Nicușor Dan despre discuția avută cu președintele Klaus Iohannis.

Sursă foto: INQUAM/George Călin.