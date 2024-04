Qatar Airways, interesată de o colaborare cu România

În timpul discuțiilor cu omologul său din Qatar, ministrul Economiei, Radu Oprea, a evidențiat perspective promițătoare de colaborare pentru firmele din România.

Unul dintre exemple este interesul manifestat de Qatar Airways pentru stabilirea unui centru de mentenanță în Doha și pentru includerea companiilor românești în lanțul lor de aprovizionare cu piese de schimb.

„În cadrul vizitei deligației Guvernului României conduse de premierul Marcel Ciolacu am întâlnit comunitatea românească de aici, datorită căreia numele României este asociat cu seriozitatea şi profesionalism. Statul Qatar poate deveni un partener extrem de important pentru ţara noastră. Discuţiile purtate cu oamenii de afaceri qatarezi, cu reprezentanţii Autorităţii de Investiţii din Qatar (QIA), fondul suveran de investiţii al Statului Qatar, ne-au oferit ocazia pentru a prezenta oportunităţile unor investiţii solide, de peste 15 mld. dolari, în economia românească. Oamenii de afaceri din Qatar şi-au exprimat interesul de a investi în mari proiecte de infrastructură şi energie, dar şi în cel al turismului”, a scris Ştefan-Radu Oprea, joi pe Facebook.

Perspective de colaborare pentru companiile românești

În timpul discuției cu E.S. Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani, Ministrul Comerțului și Industriei al Statului Qatar, s-a constatat că există perspective de colaborare pentru companiile românești.

A fost menționat interesul Qatar Airways de:

a stabili un centru de mentenanță în Doha

a implica companiile românești în lanțul lor de aprovizionare cu piese de schimb.

„În timpul dialogului purtat cu Ministrul Comerţului şi Industriei al Statului Qatar, E.S. Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani am identificat posibilităţi de colaborare pentru companiile româneşti”, iar „un exemplu ar fi interesul Qatar Airways de a crea un centru de mentenanţă în Doha şi de a integra companiile româneşti în lanţul lor de aprovizionare cu piese de schimb”, spune acesta.

O delegație de experți va veni în România

Oprea a menționat că a invitat o delegație de experți. Delegația va veni pentru ca aceasta să se familiarizeze cu companiile românești din acest sector. Delegația va mai veni și pentru a examina opțiunile de furnizare a mentenanței pentru aeronavele companiei în România.

„Am invitat o delegaţie de experţi pentru a cunoaşte companiile româneşti din acest domeniu, dar şi pentru a identifica posibilităţile de asigurare a mentenanţei aeronavelor Qatar Airways în România”, a completat Oprea.

O companie aeriană multiplu premiată, Qatar Airways a câștigat pentru a zecea oară premiul „Cea mai bună clasă business din lume” la World Airline Awards 2023, gestionat de organizația internațională de evaluare a transportului aerian, Skytrax.

Compania aeriană continuă să fie sinonimă cu excelența, primind, de asemenea, premiile „Best Airline in the Middle East”, „World’s Best Business Class Lounge” și „World’s Best Business Class Lounge Dining” în cadrul prestigioaselor premii care au avut loc în timpul Salonului aeronautic de la Paris 2023.

Qatar Airways a câștigat de șapte ori, fără precedent, premiul „Cea mai bună companie aeriană din lume”, acordat de Skytrax.

Qatar Airways a fost prima companie aeriană din Orientul Mijlociu care a fost certificată la cel mai înalt nivel al programului de evaluare de mediu al IATA.

Acesta este bazat pe principiile recunoscute ale sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001).