Investiție de 42 milioane euro

Impresionantul hotel este localizat în Centrul Vechi din București și este primul din România care se alătură brand-ului Autograph Collection Hotels, parte din portofoliul divers și dinamic de hoteluri Marriot International, care promovează valori precum viziunea, designul și ingeniozitatea, potrivit unui comunicat.

Transformarea din fostul palat al Băncii Marmorosch-Blank, renumita bancă românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în hotel, a presupus o investiție de 42 de milioane de euro și trei ani de muncă continuă pentru a reînsufleți bogatul patrimoniu arhitectural Art Deco și Art Nouveau. O data cu deschiderea sa, hotelul va deveni reprezentativ pentru La Belle Époque, eră infuzată în toate elementele arhitecturale și de design ale clădirii.

Etapele de consolidare și reconstrucție au fost realizate cu o atenție deosebită

Având în vedere statutul de monument istoric al clădirii, etapele de consolidare și reconstrucție au fost realizate cu o atenție deosebită în ceea ce privește restaurarea și conservarea lucrărilor arhitecturale și de artă, a referințelor bancare și chiar a mobilierului autentic de bancă. În acest mod, sentimentul inspirational de grandoare prezent în clădire într-o altă eră, precum și stilul de viață dintr-un timp demult trecut, au fost aduse înapoi prin notele de design ale hotelului, pentru a încânta călătorul modern în căutarea de noi experiențe.

„Un proiect foarte interesant și important intră în portofoliul Apex Alliance. Marmorosch Bucharest, Autograph Collection a fost un proiect de anvergură, în care am investit multă grijă, pasiune și muncă. Unicitatea clădirii a necesitat ajutorul artizanilor locali și specialiștilor în restaurări, transformând-o într-un simbol al The Golden Age. În parteneriat cu Marriott International am construit aici un hotel cu o identitate unică, care oferă o experiență cu adevărat exclusivă. Marmorosch Bucharest va defini în continuare amprenta noastră, în dezvoltare, în industria de ospitalitate premium din România”, a declarat Gerhard Erasmus, CEO al Apex Alliance Hotel Management.

Marmorosch Bucharest are un total de 217 camere cu tavane înalte și ferestre mari, care oferă o experiența a designului interbelic, actualizată cu toate beneficiile și confortul erei moderne.

Restaurantul Blank și Blank Bar & Lounge, cu o capacitate cumulată de aproape 200 de oaspeți, sunt locațiile ideale pentru serile de fine dining și pentru explorarea tentațiilor culinare. Denumirea acestora a fost inspirată de persoana lui Mauriciu Blank, unul dintre fondatorii Băncii Marmorosch – Blank și principalul arhitect al succesului său la acea vreme.

Călătoria descoperirii Marmorosch Bucharest continuă în The Vault, barul amenajat în seiful autentic al băncii, unde oaspeții se pot bucura de cocktailuri tematice, special concepute.

Balance SPA oferă tratamente spa specifice Marmorosch Bucharest, precum „Ceremonia focului si a apei”. De asemenea, o serie întreagă de experiențe sunt pregătite pentru o imersie completă în parfumul epocii „bon vivant”.

Hotelul dispune și de patru săli de conferințe, cu o capacitate însumată de peste 230 de persoane.

Apex Alliance Hotel Management operează cinci hoteluri în București, cu o capacitate totală de peste 1.000 de camere. Acestea sunt Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport, Courtyard Bucharest Floreasca, Moxy Bucharest Old Town și The Marmorosch Bucharest. Grupul a investit circa 120 de milioane euro până în prezent în proprietățile hoteliere din România.