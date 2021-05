Liviu Dragnea dezminte sechestrul asigurătoriu!

Liviu Dragnea contestă în instanță sechestrul asigurătoriu instituit în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru trafic de influență după vizita în SUA la inaugurarea președintelui Donald Trump, în ianuarie 2017.

Astfel, contestația împotriva măsurii asigurătorii ce îl vizează pe fostul șef PSD a fost depusă la Tribunalul București. Procurorii susțin că Liviu Dragnea ar fi obținut de la Elliott Broidy, unul dintre vicepreședinții Comitetului de inaugurare al președintelui SUA la vremea respectivă, Donald Trump, bilete în valore de 250.000 de dolari și servicii de imagine de 30.000 de dolari pentru PSD din partea companiei americane de marketing politic Brownstein Hyatt Farber Schreck din Wahsington DC și a consultantului Barry Jackson.

Liviu Dragnea, declarații din spatele gratiilor

Liviu Dragnea le-a declarat miercuri judecătorilor că a suportat “toate abuzurile în 9 luni de zile” şi nu înţelege de ce nu este eliberat condiţionat. El a mai adăugat că nu a avut nicio reacție violentă și a participat la toate cursurile care i-au fost propuse. Dragnea cere eliberarea condiţionată după ce a executat aproape 2 ani din condamnarea de 3,6 ani din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

„Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică. Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile pe care le-am cerut. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii. Nu am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată”, a spus, miercuri, Dragnea, în faţa judecătorilor.

Fostul lider PSD a fost întrebat de judecători dacă a înțeles sau nu condamnarea. În acest context, el a precizat că a ”înțeles perfect” ce s-a întâmplat, menționând că s-a vaccinat inclusiv și anti-covid.

„Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine, mă refer la o parte din ce am auzit la DNA, faptul că am avut o sancţiune, dacă vorbim de ea e vorba de o convorbire pe online între mine şi o persoană şi cu aprobarea penitenciarului.

Sancţiunea mi-a fost dată şi se vorbeşte despre conţinutul convorbirii pentru că în România 2021 nu mai ai dreptul la păreri, că am criticat actuala clasă politică”, a mai spus Liviu Dragnea.

În acest context, judecătorii au stabilit că pronunţarea în acest caz va fi dată joi, 27 mai.

Sursă foto: Dreamstime