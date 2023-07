Investimental explică Bursa de Valori pe înțelesul tuturor! Serviciul va fi disponibil din 24 iulie

Din data de 24 iulie a acestui an, va putea fi disponibilă pe variantă web, dar și prin intermediul Google Play sau Apple Store, noua aplicație „Investimental”, creată de echipa companiei de brokeraj cu același nume. Acest program vine în ajutorul celor curioși să afle mai multe despre Bursa de Valori și despre investiții prin intermediul unor ghiduri și chestionare practice. În plus, pe mai departe, pentru cei dornici, aplicația are și secțiunea de investiții, de transferuri sau de achiziționarea de acțiuni, atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii (SUA).