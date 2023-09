Fenomene extreme în Grecia! Furtuna Daniel a devastat mai multe regiuni ale țării. În stațiunea Agios Ioannis, numită și “Giuvaerul Pelionului”, cantitatea de precipitații căzute a fost atât de însemnată, încât mai multe mașini au fost luate de torenți și duse în largul mării.

Vasilis Karaulanis, vicepreședintele unui sindicat hotelier, a scris pe rețelele de socializare că zona a rămas fără electricitate și conexiune la telefonie, iar nivelul apei în case și hoteluri a depășit 1,5 metri.

În zona Volos, o persoană și-a pierdut viața. Este vorba despre un crescător de vite în vârstă de 51 de ani. Acesta a fost strivit de un zid ce s-a prăbuşit în timpul ploii torenţiale. De asemenea, un bărbat în vârstă de 42 de ani este dat dispărut, după ce mașina sa a fost luată de ape.

Condițiile fenomenelor meteorologice extreme din regiunea Tesalia au fost înregistrate de meteorologul francez Nachel Belgerze, specializat pe fenomene extreme. care a prezentat încă de luni o serie de prognoze bazate pe modele elvețiene, conform cărora precipitațiile de acolo sunt de așteptat să fie fără precedent pentru Europa.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023