Potrivit edilului, nu se ia în calcul o carantinare a Bucureștiului, dar se poate impune o carantinare zonală.

„Nu luăm în calcul în acest moment carantinarea Bucureștiului”, a precizat Nicușor Dan, care a vorbit despre carantinarea pe străzi și cartiere.

„Înainte de asta, așa cum am spus, Ministerul Sănătății are în curs de implementare a unui sistem informatic care să permită localizarea persoanelor în timp real. Acest sistem mai are trei-patru zile până va fi complet funcțional. Dacă în urma acestui sistem o să vedem străzi sau aglomerare pe mai multe străzi putem să luăm această decizie de carantinare locală. Dar e prematur. Avem un efectiv de 1.500 de oameni care sunt alocați pentru această chestiune, pe tot ce înseamnă ordine publică pe coronavirus”, a conchis Nicușor Dan.

Cetățenii vor fi verificați de oamenii legii

Premierul Orban a precizat că verificarea cetățenilor, dacă o astfel de măsură va fi luată, trebuie efectuată de oamenii legii nu de administrație.

De asemenea, prefectul Capitalei a menționat că nu se vor adăuga măsuri noi, dar se vor menține cele în vigoare.

„Mâine va avea loc ședința. Am avut o ședință pregătitoare cu structurile din comitet.

Pot spune de acum că în unanimitate vom menține toate măsurile de la ultima întrunire.

A crescut îngrijorător numărul de cazuri. E clar că nu vom adăuga noi măsuri restrictive”, a spus Berbeceanu.

